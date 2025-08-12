Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, ngày 11/8, bà Kim Hye Kyung, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc đã mời Phu nhân Ngô Phương Ly dự tiệc trà và tham quan Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc.
Theo TTXVN
Chiều 11/8 giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm ĐH Yonsei và phát biểu chính sách với chủ đề "Tăng cường kết nối và tin cậy, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển".
Sáng nay, tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, sau lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.