Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đón Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đón Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến dự tiệc trà và xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến dự tiệc trà và xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến dự tiệc trà và xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến dự tiệc trà và xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đi dạo trong khuôn viên Nhà Xanh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đi dạo trong khuôn viên Nhà Xanh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đi dạo trong khuôn viên Nhà Xanh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đi dạo trong khuôn viên Nhà Xanh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bà Kim Hye Kyung, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, và bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bà Kim Hye Kyung, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, và bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Kim Hye Kyung đi dạo và chụp ảnh chung trong khuôn viên Nhà Xanh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Kim Hye Kyung đi dạo và chụp ảnh chung trong khuôn viên Nhà Xanh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân dự tiệc trà. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân dự tiệc trà. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân dự tiệc trà và xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân dự tiệc trà và xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân dự tiệc trà và xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân dự tiệc trà và xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân dự tiệc trà và xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống của hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân dự tiệc trà và xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân dự tiệc trà và xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam.Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân xem biểu diễn đàn bầu truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân xem biểu diễn đàn bầu truyền thống của Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc, Bà Kim Hye Kyung trải nghiệm nghệ thuật đàn đá của Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc, Bà Kim Hye Kyung trải nghiệm nghệ thuật đàn đá của Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trải nghiệm nghệ thuật đàn đá của Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trải nghiệm nghệ thuật đàn đá của Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trải nghiệm nghệ thuật đàn đá của Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trải nghiệm nghệ thuật đàn đá của Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận bằng Tiến sỹ danh dự Đại học Yonsei
Tổng Bí thư Tô Lâm nhận bằng Tiến sỹ danh dự Đại học Yonsei
Chiều 11/8 giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm ĐH Yonsei và phát biểu chính sách với chủ đề "Tăng cường kết nối và tin cậy, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển".