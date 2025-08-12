Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, ngày 11/8, bà Kim Hye Kyung, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc đã mời Phu nhân Ngô Phương Ly dự tiệc trà và tham quan Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc.