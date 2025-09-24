Ngày 24/9, tại Đà Nẵng, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam - VECOM tổ chức hội thảo “Thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử - Giải pháp phát triển bền vững ngành bán lẻ tại thành phố Đà Nẵng”.

Đây là diễn đàn để cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp và xu hướng ứng dụng công nghệ số. Qua đó, giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh bán lẻ tận dụng hiệu quả thương mại điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận khách hàng sáng tạo và bền vững hơn.

Ông Trần Chí Cường, thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Chí Cường, thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, để ngành bán lẻ của thành phố phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, cần có sự chung tay của nhiều chủ thể: Từ cơ quan quản lý, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, hợp tác xã đến hộ kinh doanh và tiểu thương.

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cũng kêu gọi các hội, hiệp hội doanh nghiệp, trong đó có VECOM và VCCI Chi nhánh miền Trung tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và tiểu thương trong tiếp cận, ứng dụng thương mại điện tử. Đặc biệt, cần khuyến khích mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển các mô hình kinh doanh số mới trong lĩnh vực bán lẻ.

“Thành phố sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, nhưng sự chủ động và quyết tâm của chính các doanh nghiệp, tiểu thương mới là yếu tố quyết định thành công trong quá trình chuyển đổi này”, ông Trần Chí Cường nhấn mạnh.

Trao đổi tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết: Đà Nẵng xác định thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử trong ngành bán lẻ là một trong những nhiệm vụ then chốt để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, năng động và đáng sống. Đặc biệt, sau khi mở rộng địa giới hành chính, với quy mô dân số hơn 3 triệu người, Đà Nẵng càng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số.

Theo đại diện eComDX, bước đi đầu tiên và quan trọng nhất là các doanh nghiệp, tiểu thương tại Đà Nẵng cần sớm xây dựng cửa hàng trực tuyến trên những sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, Tiki…

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số - eComDX, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho hay: Để thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử, góp phần đưa ngành bán lẻ Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ và bền vững, bước đi đầu tiên và quan trọng nhất là các doanh nghiệp, tiểu thương cần sớm xây dựng cửa hàng trực tuyến trên những sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, Tiki…, đồng thời tham gia vào sàn sản phẩm riêng của thành phố Đà Nẵng để tận dụng lợi thế địa phương.

Đầu tư vào hạ tầng logistics và công nghệ giao nhận hiện đại, đồng thời phát triển các nền tảng thanh toán điện tử an toàn, tiện lợi cũng là một việc cần được quan tâm, nhằm khuyến khích người dân thanh toán không dùng tiền mặt, từ đó gia tăng niềm tin của họ khi mua sắm trực tuyến.

Để xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử lành mạnh, đại diện eComDX đề xuất thành phố Đà Nẵng tăng cường kết nối doanh nghiệp với cộng đồng thông qua các hội chợ, sự kiện thương mại điện tử, thúc đẩy liên kết vùng và hợp tác với các doanh nghiệp lớn nhằm hình thành chuỗi giá trị khép kín.