Đoàn công tác đến Lữ đoàn 971 (Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) kiểm tra công tác chuẩn bị mọi mặt, động viên đội ngũ cán bộ, lái xe, thợ kỹ thuật đang thực hiện nội dung tập huấn kỹ năng lái xe, bảo đảm kỹ thuật cho các phương tiện.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác chuẩn bị phương tiện tại Lữ đoàn 971, Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật)

Đại diện tổ phương tiện (Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội 14 của Đảng) báo cáo phương án, quy định hướng di chuyển vào, ra của các phương tiện phục vụ đại hội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia; nghe đại diện các cơ quan chức năng báo cáo làm rõ, nêu những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp bảo đảm tốt công tác chuẩn bị, hoàn thành nhiệm vụ đưa, đón đại biểu.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh Đại hội 14 của Đảng có ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng đặc biệt; thành công của đại hội sẽ hoạch định những chủ trương lớn, xác định đường lối đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định công tác đưa, đón đại biểu dự đại hội là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi. Đây cũng là trọng trách, vinh dự lớn của Quân đội cũng như ngành Hậu cần - Kỹ thuật nói chung, ngành Xe máy - Vận tải quân sự nói riêng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Xe máy - Vận tải và tinh thần quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng phục vụ đưa, đón đại biểu thời gian qua đã tập trung toàn tâm, toàn lực củng cố kỹ thuật phương tiện, tích cực tập huấn, huấn luyện, làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải báo cáo tại buổi kiểm tra

Ông yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Tổ chức bảo đảm phục vụ đại hội, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan, đơn vị liên quan; chủ động cập nhật, nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đưa đón đại biểu bảo đảm kịp thời, đúng quy định, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Các cán bộ, nhân viên được lựa chọn tham gia làm nhiệm vụ phải có phẩm chất đạo đức, nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, thái độ phục vụ tiêu biểu, mẫu mực nhất.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện cũng như các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật khác cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ.

Đặc biệt, ông lưu ý cần chỉ đạo làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, lái xe, thợ kỹ thuật theo đúng kế hoạch; bảo đảm chất lượng, hiệu quả; chú trọng việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, lễ tiết tác phong quân nhân trong giao tiếp với đại biểu; giữ gìn an ninh, các yếu tố bí mật và hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ.

Tất cả các phương tiện tham gia phục vụ phải đạt chất lượng tốt nhất, không để sai sót về mặt kỹ thuật ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ.