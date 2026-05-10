Cụ thể, theo quyết định điều chỉnh chức danh và vai trò trong Ban Chỉ đạo đối với: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì một phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: TTXVN

Ban Chỉ đạo bổ sung thêm một số thành viên, trong đó, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng KH-CN Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Theo quyết định, các nhân sự thôi tham gia Ban Chỉ đạo: nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Bộ trưởng KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng.

Nhiệm vụ và quyền hạn các thành viên Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn tuân thủ theo Quy định số 230 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.