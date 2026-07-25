Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RBC hôm 24/7, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhen Khmara khẳng định quân đội nước này đang làm mọi thứ trong khả năng nhằm đạt được lợi thế trước các lực lượng Nga thông qua nhiều loại máy bay không người lái (UAV), hệ thống không người lái mặt đất (UGV) và các hoạt động tác chiến trong không gian mạng. Ông Khmara cũng nêu nhu cầu cấp thiết của Ukraine về tên lửa phòng không.

Bệ phóng tên lửa Patriot PAC-3. Ảnh: Bộ Quốc phòng Thụy Điển/Militarnyi

“Những nhu cầu cấp thiết của chúng tôi không thay đổi, đó là bảo vệ không phận. Tôi yêu cầu việc bàn giao các tên lửa đánh chặn PAC-3 và PAC-2 GEM-T để đối phó với những mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của Nga. Việc nhanh chóng giao tên lửa sẽ cứu sống người dân, bảo vệ các thành phố của chúng tôi và gìn giữ nền công nghiệp quốc phòng của Ukraine”, ông Khmara nói.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tiết lộ ông đã thảo luận với các đối tác Mỹ về việc khởi động sản xuất chung và nội địa hóa tên lửa Patriot tại Ukraine theo những thỏa thuận đạt được giữa tổng thống hai nước.

Nga tập kích một loạt cảng của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/7 cho biết các đơn vị điều khiển UAV cảm tử của họ trong đêm 24/7 đã tấn công các cảng ở Mykolaiv, Odesa và Izmail được dùng để “phục vụ cho lợi ích của quân đội Ukraine”.

Hãng tin TASS trích một phần thông cáo của quân Nga viết: “Tại cảng Mykolaiv, trong quá trình dỡ hàng, một tàu chở hàng khô cung cấp cho quân đội Ukraine đã bị tấn công. Ở cảng Odesa, các hạ tầng dùng để dỡ và lưu trữ hàng quân sự đã hứng đòn tập kích…”.

Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin do phía Nga công bố.