Theo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/7 tuyên bố rằng ông sẵn sàng ký kết một thỏa thuận hòa bình với Nga tại Nhà Trắng hoặc dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tôi luôn nói với ông Trump rằng tôi sẵn sàng tới Mỹ để ký kết thỏa thuận. Vấn đề không phải là nó sẽ được ký ở đâu, mà là vào thời điểm nào", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine chưa từ bỏ mục tiêu giành được chiến thắng trên tiền tuyến, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo vệ sinh mạng của con người.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Một thỏa thuận hòa bình sẽ luôn tốt hơn việc giành được chiến thắng sau 10 - 20 năm và đánh mất người dân. Chúng tôi sẽ theo đuổi một nền hòa bình công bằng trong khi tiếp tục bảo vệ đất nước và nhân dân của mình", ông Zelensky nói.

Liên quan đến tiến trình hòa đàm, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24/7 cho biết Nga sẽ tiếp tục chờ đợi các đề xuất cụ thể của Tổng thống Trump về việc chấm dứt xung đột Ukraine.

"Chúng tôi tin rằng Tổng thống Trump sẽ nỗ lực để thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình. Trong thời gian chờ đợi các đề xuất mới từ Mỹ, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt

Vòng đàm phán 3 bên gần đây nhất giữa Nga, Ukraine và Mỹ diễn ra vào tháng 2, ngay trước khi Washington khởi động chiến dịch chống lại Iran. Điện Kremlin đã nhiều lần bày tỏ kỳ vọng về việc Mỹ nối lại vai trò trung gian hòa giải sau khi tình hình ở Trung Đông hạ nhiệt.