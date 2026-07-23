Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Nga Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rubio ngày 23/7 đã có cuộc gặp trực tiếp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Philippines.

"Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov đã nói rõ với Mỹ rằng việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine là 'không thể chấp nhận được'. Ngoài ra, ông Lavrov cũng chỉ trích lập trường của một số quốc gia châu Âu muốn gây ra 'thất bại chiến lược' đối với Moscow thông qua Kiev. Tuy vậy, ông Lavrov khẳng định Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cam kết thực hiện các thỏa thuận đã đạt được tại Anchorage", thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ gặp mặt trực tiếp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Video: RT

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay hai ngoại trưởng đã thảo luận về quan hệ song phương cũng như nhu cầu chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ngoài vấn đề Ukraine, hai ngoại trưởng còn thảo luận về tình hình Trung Đông và việc bình thường hóa điều kiện hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao Nga và Mỹ. Đây cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Lavrov và ông Rubio kể từ tháng 9/2025.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Mỹ là bên đã chủ động đề xuất tổ chức cuộc gặp tại Philippines. Động thái này được xem là nỗ lực của Ngoại trưởng Rubio nhằm tái khởi động tiến trình đàm phán hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy và làm trung gian giữa Nga - Ukraine kể từ đầu năm ngoái.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã điện đàm với các đặc phái viên Mỹ nhằm tìm cách khôi phục lại tiến trình ngoại giao bị đình trệ vì xung đột Trung Đông.