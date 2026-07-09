Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/7 tuyên bố rằng Ukraine đã "thất bại" trong việc làm suy yếu Nga thông qua các đợt tấn công bằng UAV nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

"Đối phương đang muốn gây tổn hại cho nền kinh tế của chúng ta, đồng thời muốn tạo ra bầu không khí lo lắng trong xã hội. Tất nhiên, tất cả các mục tiêu này đều đã thất bại. Hệ thống năng lượng của Nga có một trong những mức độ chống chịu cao nhất thế giới. Tôi đã yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng đưa ra những phương án cần thiết để hạ giá nhiên liệu tại bán đảo Crưm", ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Trong thời gian vừa qua, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm trung và tầm xa nhắm vào hạ tầng năng lượng Nga. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 903 UAV và 8 quả bom thông minh của Ukraine trong 24h qua.

Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

Theo Pravda, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 đã thông báo về việc Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot trong bối cảnh Kiev đang thiếu hụt vũ khí phòng không.

"Chúng tôi sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, bằng cách này, mọi người không thể phàn nàn rằng chúng tôi không cung cấp đủ", ông Trump nói sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara.

Tổng thống Trump nhấn mạnh, ông có thể tạo sức ép lên các công ty sản xuất tên lửa Patriot để thúc đẩy quá trình này. Ngoài ra, ông Trump khẳng định cả Nga và Ukraine đều muốn chấm dứt xung đột, nhưng lãnh đạo của hai nước lại vô cùng "khó tính".