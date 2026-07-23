Theo báo Pravda, Tổng thống Zelensky ngày 22/7 tuyên bố bộ máy chỉ huy quân sự mới của Ukraine đã hoàn thiện và nhiệm vụ đầu tiên của ban lãnh đạo mới là cải tổ quân đội nhưng không làm suy giảm áp lực lên Nga.

"Bộ máy chỉ huy quân sự mới do những con người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu thực tế tổ chức. Các binh sĩ đều biết về họ, Drapatyi, Khmara và Skybiuk. Chúng ta phải nhanh chóng cải tổ và hiện đại hóa quân đội, nhưng không được phép để Nga tận dụng giai đoạn chuyển tiếp", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh ban lãnh đạo quân đội phải duy trì áp lực lên đối thủ thông qua các cuộc tấn công tầm xa, các đòn tập kích tầm trung, các lệnh trừng phạt từ các đối tác cũng như củng cố vị trí của các lực lượng Kiev trên tiền tuyến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã bổ nhiệm ông Drapatyi làm Tổng tư lệnh Ukraine, ông Ihor Skybiuk làm Tổng tham mưu trưởng mới, đồng thời lựa chọn ông Yevhenii Khmara làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Zelensky cũng tiết lộ về cuộc điện đàm ngày 21/7 với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Kiev và Washington đã bị gián đoạn trong nhiều tháng vì vấn đề Trung Đông.

"Chúng tôi đã thảo luận các biện pháp nhằm gia tăng động lực cho tiến trình ngoại giao nhằm hướng tới mục tiêu chấm dứt xung đột", ông Zelensky nói.

Cùng ngày 22/7, Tổng thống Zelensky đã nhận được lời mời tới Mỹ để tham dự lễ tang của cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một trong những nhân vật luôn duy trì sự ủng hộ mạnh mẽ với Kiev. "Văn phòng Tổng thống đang xây dựng kế hoạch cho chuyến thăm Mỹ, bao gồm việc tham dự lễ tang của ông Graham và một cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump", truyền thông Ukraine tiết lộ.