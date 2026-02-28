Real Madrid, Man City và nhánh “tử thần”

“Bạn biết mà, rồi cũng sẽ là City thôi…”. Đó là lời Thibaut Courtois dự đoán trước khi lá thăm đưa Man City trở thành đối thủ của Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League mùa này.

Bản thân Courtois mong chờ Sporting Lisbon hơn. Tuy vậy, Real Madrid gặp Man City – cuộc đối đầu có thể xem là “kinh điển châu Âu” trong những năm gần đây.

Real Madrid và Man City lại gặp nhau. Ảnh: EFE

Trong lễ bốc thăm tại Nyon (Thụy Sĩ), Ivan Rakitic – người đảm nhiệm việc rút bóng – khiến khán phòng hồi hộp đôi chút khi không mở được quả bóng ngay vì tay còn dính kem dưỡng. Nhưng một khi phong bì được mở ra, dường như không cần nhìn kỹ cũng biết cái tên bên trong là Man City.

“Có lẽ đã là năm thứ 5 liên tiếp, chúng tôi hiểu nhau quá rõ”, Emilio Butragueno, Giám đốc Quan hệ Thể chế của Real Madrid, nhận định.

Nếu tính rộng hơn, hai đội đã chạm trán 7 lần trong 10 mùa gần nhất – có lẽ là cặp đấu lặp lại nhiều nhất tại Champions League thập niên qua.

Chưa kể, họ còn gặp nhau ở vòng bảng mùa này tại Santiago Bernabeu, nơi đội bóng Anh thắng 2-1 khi Xabi Alonso còn dẫn Real Madrid.

“Họ là đội bóng lớn”, Butragueno nói thêm, thừa nhận điều đó trao cho HLV Pep Guardiola nhiều phương án chiến thuật, đồng thời nhấn mạnh Real Madrid cần giành kết quả tốt ở Bernabeu.

Lượt đi sẽ diễn ra ngày 11/3 tại Madrid, lượt về ngày 17/3 ở Manchester. Do không thể vào top 8 sau trận cuối vòng bảng thua Benfica, Real Madrid mất suất hạt giống và phải thi đấu lượt về trên sân khách.

Dù vượt qua Benfica ở vòng play-off, lá thăm đã đưa họ vào nhánh “tử thần”, nơi còn có PSG, Liverpool, Chelsea và Bayern Munich.

Nhánh “kinh điển” châu Âu sở hữu 31 danh hiệu vô địch. Ảnh: UEFA

Nếu tính số danh hiệu Champions League, nhánh của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha sở hữu tổng cộng 31 chức vô địch – riêng họ chiếm gần nửa (15) – so với chỉ 5 ở nhánh còn lại.

Đại chiến La Liga vs Premier League

Ở nhánh “màu xanh”, Barcelona và Atletico Madrid được xem là gặp may hơn so với Real Madrid.

Barca sẽ đối đầu, tránh được PSG; còn Atletico chạm trán Tottenham thay vì Liverpool. Nếu cùng vượt qua vòng 1/8, hai đại diện bóng đá Tây Ban Nha này có thể gặp nhau ở tứ kết.

“Không có chuyện ăn mừng vì tránh được PSG. Phải tôn trọng đối thủ. Ai cũng muốn vào chung kết, Newcastle cũng vậy. Tất cả các đối thủ đều khó”, HLV Hansi Flick thận trọng phát biểu.

Ở giai đoạn vòng bảng, Barca từng thắng Newcastle 2-1 ngay tại St James’ Park, với cú đúp của Marcus Rashford.

So với việc tái đấu PSG của Luis Enrique, đối thủ từng loại họ cách nay hai mùa giải, Newcastle – hiện đứng giữa bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh – rõ ràng ít áp lực hơn.

Tottenham – đối thủ của Atletico – hiện xếp thứ 16 tại giải quốc nội Anh. “Một đối thủ mạnh, có vị thế trong bóng đá thế giới. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn khi đến gần trận đấu”, HLV Diego Simeone chia sẻ.

Bóng đá Tây Ban Nha và Anh chiến đấu căng thẳng vòng 1/8. Ảnh: EFE

So với khả năng phải gặp Liverpool – đội từng đánh bại họ 3-2 ở vòng bảng – Tottenham được xem là phương án dễ thở hơn.

Mùa này, thành tích đối đầu không mấy khả quan với bóng đá Tây Ban Nha khi đối đầu với đối thủ xứ sương mù.

Trong 10 cuộc chạm trán giữa các CLB La Liga và Ngoại hạng Anh, chỉ có Barca giành chiến thắng trước Newcastle, dù sau đó thua nặng nề 0-3 trên sân Chelsea.

Real Madrid lần lượt thất bại trước Man City và Liverpool; Atletico thua Liverpool và Arsenal; Bilbao thua Arsenal và Newcastle; còn Villarreal gục ngã trước Tottenham và Man City.

Premier League cũng khép lại giai đoạn league phase với 5/6 đại diện nằm trong top 8. Trong khi đó, La Liga chỉ có Barca góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất.