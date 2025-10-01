Sau khi phải hoãn lại vì ảnh hưởng mưa bão, 2 cặp đấu bóng đá nữ QG 2025, Hà Nội vs Thái Nguyên và Than KSVN vs TPHCM II, được diễn ra trong chiều nay (1/10).

Bích Thùy (áo xanh) ghi bàn, trong khi Thanh Nhã và đồng đội bỏ lỡ những cơ hội khiến nữ Hà Nội thua trận 0-1 Thái Nguyên

Bất ngờ đã xảy ra khi nữ Hà Nội để sảy chân trước Thái Nguyên khiến tham vọng lật ngôi hậu của TP.HCM I, bị ảnh hưởng khi đội bóng Thủ đô hiện kém 2 điểm sau 7 vòng đấu.

Trở lại với diễn biến trên sân chiều 1/10, ở cặp đấu Hà Nội 0-1 Thái Nguyên. Với quyết tâm lấy 3 điểm để giành lại ngôi đầu nên Hà Nội nhập cuộc rất chủ động, với thế trận tấn công được các học trò của HLV Phùng Thị Minh Nguyệt thiết lập khá tốt lên phần sân của đối phương.

Phút thứ 7, Vũ Thị Hoa chuyền bóng cho Thanh Nhã đối đầu với thủ môn Kim Thanh, nhưng cú đánh đầu của tiền vệ này lại đưa bóng lên trời.

Tuy phòng ngự số đông nhưng Thái Nguyên T&T cũng có 1 pha đáp trả sau đó, nhưng tiếc là pha dứt điểm của Ngọc Minh Chuyên ở phút 17 không thành công. Phút 26, Hà Nội suýt chút nữa có bàn mở tỷ số khi Vũ Thị Hoa thoát xuống cánh phải, tung cú sút chéo góc nhưng đưa bóng liếm xà ngang ra ngoài.

Trong hiệp 2, Hà Nội tiếp tục đẩy cao đội hình để tấn công. Tuy nhiên, các chân sút của đội bóng Thủ đô như Vũ Thị Hoa, Hải Yến… lại không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Niềm vui của tuyển thủ Bích Thùy, tác giả bàn duy nhất của trận đấu và các đồng đội nữ Thái Nguyên

Không ghi được bàn, Hà Nội đã phải trả giá. Trong một pha tổ chức tấn công nhanh và sắc sảo ở phút 58, Thái Nguyên T&T đã khai thông được thế bế tắc. Mỹ Anh lật bóng từ cánh trái, một cầu thủ Thái Nguyên T&T đệm hụt bóng nhưng Bích Thùy đã chớp kịp thời, đệm lòng tung lưới đối phương.

Bàn thua càng thôi thúc nữ Hà Nội phải vùng lên. Phút 66, Thanh Nhã đã có cú dứt điểm khi thủ môn Kim Thanh đã bó tay, nhưng bóng lại bật xà. Sau đó, đội bóng Thủ đô còn có các cơ hội khác, nhưng đều không thành công.

Để thua Thái Nguyên 0-1, nữ Hà Nội (14 điểm) ngậm ngùi nhìn nữ TPHCM I (16 điểm) vẫn xếp trên khi đã thắng ở trận đấu sớm vòng 7 từ 2 ngày trước. Khoảng cách giữa họ giờ là 2 điểm.

Ở trận còn lại, Than KSVN thắng đậm nữ TPHCM II 4-0, xếp thứ 3 và có cùng 14 điểm như Hà Nội. Đáng chú ý, đội chót bảng TPHCM II vẫn chưa ghi được bàn nào từ đầu giải, trong khi để thủng lưới 19 lần.

KẾT QUẢ VÒNG 7:

PP Hà Nam - TP.HCM I: 0-1

TP.HCM II - Than KSVN: 0-4

Hà Nội - Thái Nguyên T&T: 0-1

Lịch thi đấu vòng 8:

Ngày 4/10: TPHCM I vs Thái Nguyên (14h30); Than KSVN vs Hà Nội (16h00)

Ngày 5/10: TPHCM II vs PP Hà Nam (16h00)