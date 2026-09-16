Khoảng 0h15 cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát ban đêm trên địa bàn, tổ tuần tra Công an phường Ba Đình phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện bất ổn tại khu vực đường Thanh Niên.

Tổ công tác bàn giao người phụ nữ cho gia đình. Ảnh: CACC

Tổ công tác chủ động tiếp cận, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113 - Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ gần đó để kịp thời ngăn ngừa sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Các cán bộ, chiến sĩ công an đã khuyên giải, hỗ trợ tinh thần, giúp người phụ nữ bình tĩnh trở lại, từ bỏ ý định tự tử.

Sau đó, người phụ nữ phối hợp làm việc với lực lượng công an. Tổ công tác đưa người này về trụ sở Công an phường Ba Đình để xác minh thông tin, đồng thời nhanh chóng liên hệ với gia đình.

Người phụ nữ được làm rõ là chị B.T.O., trú trên địa bàn. Công an phường đã mời người thân của chị O. đến trụ sở để trao đổi, phối hợp chăm sóc, động viên và tiếp tục hỗ trợ.

Cảm động trước sự tận tâm của các cán bộ, chiến sĩ, gia đình chị O. đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an phường Ba Đình.