Xem video Lamine Yamal đi mua sắm trong siêu thị Walmart:

Tiền đạo 18 tuổi là niềm hy vọng lớn của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Hình ảnh Yamal thong thả đi dạo siêu thị Walmart chẳng khác nào cư dân bình thường, ở thị trấn Fort Oglethorpe (Mỹ) tạo sự ngạc nhiên thú vị.

Thậm chí, những người mua sắm xung quanh dường như không hay biết rằng, họ đang đứng cạnh ngôi sao thuộc biên chế Barcelona.

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội X được Fox Soccer chia sẻ lại nhanh chóng lan truyền. Trong video, Lamine Yamal ung dung mang đồ vừa mua ra khỏi siêu thị rồi rời đi mà không bị làm phiền.

Lamine Yamal đi mua sắm như một người dân bình thường trên đất Mỹ - Ảnh: IG

Cũng cần nói thêm, khi đi "shopping", Yamal không mặc trang phục tập luyện hay đồ thi đấu tuyển Tây Ban Nha. Địa điểm anh xuất hiện cách đại bản doanh của La Furia Roja khoảng 29 km.

Thực tế phản ánh không khí World Cup chưa thực sự bùng nổ tại Mỹ như nhiều người kỳ vọng. Hiện vẫn còn tồn lượng lớn vé trên hệ thống. FIFA đang triển khai nhiều chương trình tặng vé nhằm thu hút khán giả.

Bởi vậy, việc người dân thị trấn Fort Oglethorpe không nhận ra chân sút thuộc biên chế Barcelona cũng là điều dễ hiểu.

Lamine Yamal bước vào World Cup 2026 trong trạng thái bị chấn thương gân kheo, khiến anh kết thúc mùa giải cùng Barca sớm hơn dự kiến.

Đội bóng xứ Catalunya còn đề nghị tuyển Tây Ban Nha không vội vàng sử dụng tài năng 18 tuổi trận ra quân gặp Cape Verde (ngày 15/6).

Nếu quá trình hồi phục thuận lợi và không phát sinh vấn đề mới, Yamal sẽ đạt trạng thái thể lực tốt nhất để thi đấu lượt cuối vòng bảng, gặp Uruguay ngày 27/6.