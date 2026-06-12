Bản lĩnh xứ kim chi

Hàn Quốc giành chiến thắng trước Czech nhờ màn trình diễn xuất sắc của Hwang In-beom, trong trận ra quân World Cup 2026.

Tiền vệ đang khoác áo Feyenoord ghi bàn và kiến tạo sau khi đội nhà bị dẫn trước ở thời điểm trận đấu bước sang hiệp 2.

Hàn Quốc khởi đầu giải đấu ấn tượng. Ảnh: FIFA

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1 anh ghi dấu giày trực tiếp vào bàn thắng, và giờ đây tên tuổi của Hwang đã được khắc đậm tại kỳ World Cup này.

Ngay từ đầu trận, đại diện châu Á cho thấy khả năng phối hợp và tạo cơ hội vượt trội. Đầu tiên là những tình huống xử lý bằng chân trái của Lee Kang-in, từ cú sút xa đầy uy lực cho đến những đường chuyền xuyên tuyến sắc bén nhưng đồng đội không thể tận dụng.

Sau đó là các pha xuất hiện của Son Heung-min, người chơi năng nổ và thường xuyên đe dọa khung thành đối phương nhưng thiếu sự chính xác trong khâu dứt điểm.

Theo thời gian, Hàn Quốc ngày càng cải thiện chất lượng tấn công, trong khi hàng thủ thi đấu chắc chắn dưới sự chỉ huy của Kim Min-jae.

Dẫu vậy, họ vẫn thiếu đi sự sắc bén để tìm bàn mở tỷ số và nhiều lần bị thủ môn Kovar từ chối bằng những pha cứu thua xuất sắc.

Hàn Quốc vượt trội về thế trận và số cơ hội. Ảnh: KFA

Diễn biến dồn dập

Trong phần lớn hiệp 1, các học trò của HLV Hong Myung-bo đã hóa giải tốt những tình huống bóng chết của CH Séc.

Thế nhưng khi trận đấu sắp chạm mốc 60 phút, một quả ném biên mạnh vào khu vực cột gần đã tạo điều kiện để Krejci băng vào đánh đầu đầy uy lực, ghi bàn mở tỷ số không cho thủ môn Kovar cơ hội cản phá.

Bị dẫn bàn, Hàn Quốc không hề nao núng và vẫn trung thành với lối chơi đã xây dựng. Khác biệt nằm ở chỗ họ bắt đầu tận dụng cơ hội hiệu quả hơn.

Chỉ 8 phút sau khi thủng lưới, Hwang In-beom có pha xử lý tuyệt vời trong vòng cấm với một động tác ngoặt bóng đẳng cấp trước khi dứt điểm tinh tế gỡ hòa 1-1. Bàn thắng là một tác phẩm nghệ thuật của tiền vệ 29 tuổi.

Phút 77, từ một tình huống đá phạt bên cánh, Soucek đánh đầu tung lưới Hàn Quốc. Tuy nhiên, tiền vệ cao lớn của Czech đã rơi vào thế việt vị và bàn thắng bị hủy bỏ sau khi trợ lý trọng tài phất cờ chính xác.

Hwang In-beom là người hùng trận đấu. Ảnh: KFA

Trận đấu bước vào giai đoạn hỗn loạn và đầy kịch tính. Hàn Quốc đã tận dụng thời cơ bằng một pha tấn công trực diện đầy sắc nét.

Hwang In-beom tiếp tục tỏa sáng với đường chuyền đẳng cấp để Oh Hyeon-gyu dứt điểm một chạm trong vòng cấm, ghi bàn ấn định chiến thắng.

Chính Hwang trở thành người hùng trong đêm thi đấu tại Guadalajara. Trong khi đó, Oh Hyeon-gyu là người thay đội trưởng Son Heung-min.

Ở những phút cuối, Czech dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng không thành. Hàn Quốc hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng và khởi đầu hành trình World Cup bằng chiến thắng đầy cảm xúc.

Video tuyệt phẩm gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc (Nguồn: VTV):