Lịch thi đấu World Cup hôm nay
Bảng Ngày Giờ Mã trận Trận đấu Kênh trực tiếp
A 12/06 02:00 Trận 1 Mexico 2-0 Nam Phi VTV3, VTV10, VTV6
A 12/06 09:00 Trận 2 Hàn Quốc vs CH Séc VTV3, VTV6
B 13/06 02:00 Trận 3 Canada vs Bosnia VTV3, VTV10, VTV6
D 13/06 08:00 Trận 4 Mỹ vs Paraguay VTV3, VTV6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG BÁN KẾT

11/06

18:00

Thép Xanh Nam Định 2-4 Công an TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, VTV7, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

11/06

18:00

Ninh Bình 4-1 Thể Công -Viettel

FPT Play, VTV6, HTV4, MyTV, TV360, SCTV

WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG

12/06

02:00

Mexico 2-0 Nam Phi

VTV3, VTV6

12/06

09:00

CH Séc - Hàn Quốc

VTV3, VTV6