Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Đội hình thi đấu
Hàn Quốc: Kim Seung Gyu, Lee Gi Hyuk, Kim Min Jae, Lee Han Beom, Seol Young Woo, Hwang In Beom, Paik Seung Ho, Lee Tae Seok (E. Ji-sung 69'), Lee Kang In, Lee Jae Sung (H. Hee-chan 62'), Son Heung Min (O. Hyeon-gyu 69').
CH Séc: Kovar, Chaloupek, Coufal, Hranac, Krejci, Provod (M. Sadílek 63'), Sojka, Soucek, Sulc (A. Hložek 63'), Zeleny, Schick (T. Chorý 63').
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