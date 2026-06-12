Video O. Hyeon-gyu ghi bàn quyết định giúp Hàn Quốc thắng 2-1 (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
CH Séc: Ladislav Krejčí (59')
Hàn Quốc: Hwang In Beom (67'), O. Hyeon-gyu (80')

Đội hình thi đấu

Hàn Quốc: Kim Seung Gyu, Lee Gi Hyuk, Kim Min Jae, Lee Han Beom, Seol Young Woo, Hwang In Beom, Paik Seung Ho, Lee Tae Seok (E. Ji-sung 69'), Lee Kang In, Lee Jae Sung (H. Hee-chan 62'), Son Heung Min (O. Hyeon-gyu 69').

CH Séc: Kovar, Chaloupek, Coufal, Hranac, Krejci, Provod (M. Sadílek 63'), Sojka, Soucek, Sulc (A. Hložek 63'), Zeleny, Schick (T. Chorý 63').