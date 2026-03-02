XEM CLIP:

Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều tuyến đường nội khu, ô tô đỗ thành hàng dài hai bên đường. Phần diện tích dành cho phương tiện lưu thông bị thu hẹp đáng kể, khiến các xe dễ bị va quệt, trầy xước hoặc tai nạn.

Vỉa hè, lòng đường tại Khu đô thị Văn Khê bị biến thành bãi đỗ xe tự phát.

Anh Nguyễn Văn Đ., cư dân tại khu đô thị, cho biết có những lúc xe đỗ rất bừa bãi. Vào giờ cao điểm buổi sáng có nhiều xe chắn lối đi, anh Đ. phải di chuyển cẩn thận để tránh va chạm.

Do ô tô đỗ kín hai bên lề đường nên nhiều đoạn chỉ còn lại một lối nhỏ vừa đủ cho một xe đi qua. Khi hai xe gặp nhau, một bên buộc phải lùi lại hoặc tạm leo lên vỉa hè để nhường đường.

Đáng lo ngại hơn, nhiều ô tô còn đỗ sát các khúc rẽ, điểm giao cắt, che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người đi xe máy và trẻ em sang đường.

Anh Hoàng Văn B., người dân trong khu vực, phản ánh: “Ô tô đỗ dưới lòng đường khiến việc đi lại bị cản trở, tầm nhìn bị che khuất. Việc va chạm vì khó quan sát đã từng xảy ra".

Hàng loạt ô tô đỗ dưới lòng đường nội bộ của Khu đô thị Văn Khê.

Trong thực tế, Khu đô thị Văn Khê chưa có hệ thống bãi đỗ xe tập trung đáp ứng đủ nhu cầu của cư dân. Phần lớn phương tiện phải đỗ dọc các tuyến đường nội bộ.

Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để đỗ xe kéo dài không chỉ gây cản trở giao thông mà còn làm biến dạng không gian sống trong một khu đô thị được quy hoạch. Khi đường nội khu trở thành bãi đỗ xe bất đắc dĩ, không gian sinh hoạt chung bị thu hẹp, cảnh quan khó được đảm bảo như kỳ vọng ban đầu.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Trần Thị Lương An, Chủ tịch UBND phường Hà Đông cho biết chủ đầu tư đến nay vẫn chưa bàn giao cơ sở hạ tầng cho chính quyền địa phương quản lý, duy tu nên việc xử lý tình trạng trên còn gặp khó khăn. Tuy nhiên, bà khẳng định thời gian tới chính quyền sẽ đôn đốc chủ đầu tư và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.