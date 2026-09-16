Ngày 16/9, Công an TP Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Vinh (SN 1993, trú xóm 15, xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An, là công nhân của Công ty TNHH thương mại và xây dựng DENKITO Việt Nam) về tội Trộm cắp tài sản.

Khoảng tháng 5/2026, Vinh được công ty phân công về làm việc tại công trình AEON ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, Vinh được công ty giao thi công điện tại công trình AEON Quảng Ninh thuộc phường Bãi Cháy.

Hồ Văn Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, khoảng gần 17h ngày 9/8, Vinh đã gọi đặt taxi đi Quảng Ninh.

Khi đi, Vinh mang theo chiếc balo màu đen bên trong có một bộ quần áo (quần bò màu xanh da trời, áo phông không có cổ màu vàng) và chiếc mũ công nhân màu trắng không in logo công ty.

Trên đường đi, Vinh mua một chiếc kìm cắt cáp điện và một vài đồ điện nước.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Vinh đến phường Bãi Cháy và một mình đi vòng ra khu vực phía sau nhà kho của công trình AEON rồi lách vào theo khe hở dưới sát mặt đất để vào trong khu vực chứa dây cáp điện.

Vinh sử dụng kìm để cắt nhiều loại cáp điện. Sau khi cắt xong Vinh thay quần áo và gọi taxi đến đón về Thanh Hóa.

Trên đường về, Vinh bán toàn bộ số cáp trộm cắp được hơn 300 triệu đồng. Vinh đã sử dụng số tiền để trả tài xế taxi, cho vợ, chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Công an TP Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Hồ Văn Vinh.

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