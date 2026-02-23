Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Vĩnh An (29 tuổi, đăng ký thường trú xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản theo khoản 4, Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Bị can Bùi Vĩnh An tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

An được xác định là nghi can trong vụ cướp giật gây tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong vào sáng mùng 2 Tết. Đáng chú ý, An từng có tiền án về tội Cướp giật tài sản và mới ra tù năm 2024.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h35 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), bà Nguyễn Thị H. (50 tuổi) điều khiển xe tay ga chở theo chị Lê Thị Hà M. (35 tuổi) lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, hướng về Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang.

Khi đến khu vực 13, phường Vị Thanh, An điều khiển xe máy hiệu Sirius bất ngờ áp sát, giật tài sản của hai người phụ nữ. Cú giật mạnh khiến bà H. mất lái, ngã sang phần đường ô tô ở chiều ngược lại.

Đúng lúc này, xe tải do anh Ngô Văn L. điều khiển đi tới. Do tình huống xảy ra bất ngờ, tài xế không kịp xử lý, dẫn đến va chạm khiến bà H. tử vong tại chỗ, chị M. bị thương nặng.

Đối tượng An trùm áo khoác màu đen đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Tài sản của nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

Sau khi gây án, đối tượng tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Vị Thanh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ phong tỏa hiện trường, triển khai lực lượng truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm.

Chỉ sau hơn 6 giờ gây án, Bùi Vĩnh An bị bắt giữ cùng phương tiện gây án mang biển kiểm soát 37C1-077.92.

Mới đây, Chủ tịch UBND phường Vị Thanh đã quyết định khen thưởng 2 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong truy xét, bắt giữ nhanh đối tượng. Hai tập thể được khen thưởng gồm Công an phường Vị Thanh và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ.

Lãnh đạo UBND phường Vị Thanh trao khen thưởng cho các cá nhân. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Ngoài ra, 11 cá nhân thuộc Công an phường Vị Thanh, Phòng Cảnh sát Hình sự và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ) cũng được biểu dương, khen thưởng.

Hiện cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra vụ án.