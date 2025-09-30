Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa công bố chương trình tiết kiệm mới, trong đó khách hàng sẽ được cộng thêm lãi suất lên tới 0,8%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng MB Bank trong thời gian từ 29/9 đến 14/10.

Điều kiện để được áp dụng lãi suất ưu đãi là khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn 2 - 3 - 6 - 9 tháng, với khoản tiền gửi từ 30 triệu đồng trở lên. Chương trình chỉ áp dụng với khách hàng gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ trên ứng dụng MB Bank.

Trường hợp sau khi áp dụng, mức lãi suất ưu đãi cao hơn so với mức lãi suất trần do Ngân hàng Nhà nước quy định thì áp dụng theo mức lãi suất trần.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến qua ứng dụng MB Bank, lãi suất huy động kỳ hạn 2 tháng đang được niêm yết tại 3,6%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 3,8%/năm, kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng là 4,4%/năm.

Nếu đủ điều kiện, khách hàng sẽ được cộng thêm lãi suất 0,8%/năm. Như vậy, lãi suất tiền gửi thực tế sẽ là 4,4%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 2 tháng; 4,6%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 3 tháng và lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng lên đến 5,2%/năm.

Theo Quyết định số 2411/QĐ-NHNN ngày 1/11/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi tối đa bằng đồng Việt Nam áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm.

Mức lãi suất ngân hàng tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm.

Như vậy, với việc cộng thêm lãi suất 0,8%/năm, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 2-3 tháng tại MB lần lượt là 4,4% và 4,6%/năm, thấp hơn so với mức lãi suất trần theo quy định.

Hiện trên thị trường, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất cho kỳ hạn 2-3 tháng lần lượt là: 4,5%/năm do Eximbank niêm yết cho tiền gửi trực tuyến mở mới vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật; 4,4%/năm do MBV niêm yết, 4,35%/năm do BaoViet Bank niêm yết và 4,3%/năm do Bac A Bank niêm yết.

Ngoài việc tặng thêm lãi suất các kỳ hạn 2 - 3 - 6 - 9 tháng, lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn còn lại được MB niêm yết như sau: Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng là 3,5%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng là 3,8%/năm; kỳ hạn 7-11 tháng là 4,4%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng là 4,9%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 5,8%/năm.

Không chỉ MB, một số ngân hàng thương mại thời gian gần đây thay vì niêm yết biểu lãi suất huy động mới một cách chính thức, các ngân hàng chọn cách tặng thêm lãi suất cho người gửi tiền.

Trong số đó, Ngân hàng SeABank từ lâu đã duy trì chính sách tặng thêm lãi suất 0,5%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 100 triệu đồng với các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 13 tháng.

Techcombank cũng áp dụng chính sách cộng lãi suất 0,5%/năm cho khoản tiền gửi tiết kiệm đầu tiên. Mức cộng thêm lãi suất đảm bảo không vượt quá 4,4%/năm với kỳ hạn 3 tháng, 5,3%/năm với kỳ hạn 6 tháng và 5,5%/năm với kỳ hạn 12 tháng.

Vikki Bank cũng công bố chương trình tặng thêm lãi suất 0,4%/năm cho khách hàng gửi tiền từ 80 tuổi trở lên và khách hàng đang công tác tại lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong tháng 9 vừa qua, chỉ có 3 ngân hàng thương mại trong nước điều chỉnh biểu lãi suất huy động. Trong đó:

Vikki Bank tăng từ 0,1-0,15%/năm lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-13 tháng. Bac A Bank tăng từ 0,1-0,2%/năm lãi suất huy động kỳ hạn 1-11 tháng.

GPBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động với toàn bộ kỳ hạn tiền gửi trực tuyến. Với tiền gửi tại quầy, GPBank giảm lãi suất các kỳ hạn từ 4-36 tháng, đồng thời tăng lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng.