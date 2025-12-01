Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được Ngân hàng MB cập nhật sáng 1/12, lãi suất kỳ hạn từ 1-36 tháng đều tăng.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng tăng mạnh 0,6%/năm, được niêm yết lần lượt tại 4,5% và 4,6%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng tăng 0,35%/năm, lên 4,65%/năm.

Qua đó, đưa MB trở thành một trong những ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm kỳ hạn dưới 6 tháng cao nhất thị trường hiện nay, trong đó kỳ hạn 3-5 tháng gần chạm trần, chỉ đứng sau Techcombank, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank và MBV.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn từ 6-11 tháng được MB điều chỉnh tăng 0,4%/năm, lên 5,3%/năm; kỳ hạn 12 tháng tăng thêm 0,3%/năm lên 5,35%/năm và kỳ hạn 13-18 tháng tăng 0,2%/năm lên 5,5%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất huy động cao nhất tại MB đã được nâng lên mức 6%/năm, áp dụng với tiền gửi các kỳ hạn từ 24-60 tháng sau khi tăng thêm 0,2%/năm.

Trước đó, nhà băng này đã tăng từ 0,3%-0,5%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1-8 tháng vào đầu tháng 11.

Đáng chú ý, MB gây bất ngờ khi công bố phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên đến 4,9%/năm cho chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 1 tháng; 5%/năm cho kỳ hạn 2 tháng và lên đến 5,1%/năm cho kỳ hạn 3-6 tháng.

Mức lãi suất phát hành chứng chỉ tiền gửi trên vượt xa so với lãi suất huy động có kỳ hạn dưới 6 tháng tại các ngân hàng hiện nay (tối đa 4,75%/năm).

Theo quy định của MB, số tiền mua chứng chỉ tối thiểu là 200 triệu đồng và là bội số của 100.000 đồng.

Ngân hàng này cũng mới công bố lãi suất tiền gửi tích lũy với các kỳ hạn cụ thể như sau: Kỳ hạn 1 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,65%/năm, kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng là 4,75%/năm.

Như vậy, MB là ngân hàng đầu tiên “mở hàng” tăng lãi suất huy động trong tháng 12.

Trước đó, có 21 ngân hàng tăng lãi suất trong cuộc chạy đua hút tiền gửi tháng 11, thậm chí, có ngân hàng 2-3 lần điều chỉnh tăng lãi suất trong tháng, trong khi thị trường không ghi nhận ngân hàng nào giảm lãi suất.