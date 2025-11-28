Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động, với mức tăng 0,25%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng, qua đó đưa lãi suất huy động kỳ hạn này chạm mức trần 4,75%/năm theo quy định đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.

Trong lần điều chỉnh này, VPBank chỉ áp dụng với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng, trong khi giữ nguyên các kỳ hạn còn lại.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất do VPBank niêm yết, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng là 4,4%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tháng là 4,5%; kỳ hạn 3-5 tháng tăng thêm 0,25%/năm lên 4,75%/năm.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng giữ nguyên mức 5,6%, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,8%, và kỳ hạn 24-36 tháng là 5,9%.

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn Phát Lộc Thịnh Vượng được VPBank niêm yết bằng với mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn như trên đối với các kỳ hạn từ 1-18 tháng. Tuy nhiên, lãi suất kỳ hạn 24-36 tháng được niêm yết tại mức 6%/năm - mức cao nhất theo niêm yết của ngân hàng này.

Theo quy định của VPBank, mức gửi tối thiểu đối với tiền gửi trực tuyến có kỳ hạn là từ 500.000 đồng, trong khi mức tối thiểu đối với tiền gửi có kỳ hạn Phát Lộc Thịnh Vượng là 10 triệu đồng.

Với việc niêm yết lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3-5 tháng tại 4,75%/năm, VPBank trở thành ngân hàng tiếp theo sau Bac A Bank, VIB, Techcombank, MBV, Nam A Bank niêm yết lãi suất trần cho các kỳ hạn này.

Theo thống kê, đã có 21 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 11, gồm: Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank, NCB, VIB, TPBank, OCB, VCBNeo, VietinBank.

Trong đó, có 4 ngân hàng đã hai lần tăng lãi suất trong tháng là BaoViet Bank,Techcombank, LPBank và VPBank.

Bên cạnh việc tăng lãi suất huy động, nhiều ngân hàng đang chạy đua huy động vốn bằng cách cộng thêm lãi suất, tặng quà cho người gửi tiền, trong đó có cả những ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, Agribank, Techcombank.