Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) thông báo điều chỉnh lãi suất huy động kể từ tháng 6/2024, trở thành ngân hàng thứ 21 gia nhập tăng lãi suất tiền gửi kể từ đầu tháng 11/2025. Đây cũng là ngân hàng đầu tiên trong nhóm Big4 tham gia cuộc đua này.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến vừa được VietinBank cập nhật, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,4%/năm lên 2,4%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng tăng mạnh thêm 0,5%/năm, lên 2,8%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng tăng 0,6%/năm, lên mức 3,9%/năm.

Lãi suất ngân hàng các kỳ hạn 12-36 tháng được VietinBank giữ nguyên, cụ thể kỳ hạn 12-18 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng là 5%/năm.

Tuy nhiên, VietinBank vẫn chưa điều chỉnh lãi suất tiết kiệm tại quầy. Ngân hàng này niêm yết mức lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 1-2 tháng là 1,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 1,9%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 3%/năm, kỳ hạn 12-24 tháng là 4,7%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 4,8%/năm.

Dù tăng lãi suất huy động trực tuyến nhưng VietinBank, cũng như 3 ngân hàng còn lại trong nhóm Big4, vẫn duy trì mặt bằng lãi suất huy động thấp nhất thị trường.

Tại thời điểm 27/11, lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Agribank là 2,4%/năm với kỳ hạn 1-2 tháng (bằng với VietinBank), 3%/năm với tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng, 3,7%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng, 4,8%/năm với kỳ hạn 12-18 tháng và 4,9%/năm với kỳ hạn 24-36 tháng.

Tại BIDV, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng là 2%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,3%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 3,3%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 4,7%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 4,9%/năm.

Trong khi đó, Vietcombank là ngân hàng duy trì lãi suất huy động thấp nhất hệ thống với mức lãi suất niêm yết cho tiền gửi trực tuyến như sau: Kỳ hạn 1-2 tháng là 1,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 1,9%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 2,9%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 4,6%/năm và cao nhất là 4,7%/năm với kỳ hạn 24-36 tháng.

Như vậy, VietinBank là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất trong nhóm Big4, với mức lãi suất 5%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng.

Dù cố gắng giữ lãi suất huy động ở mức thấp, nhưng cả 4 “ông lớn” trên cũng không đứng ngoài cuộc đua huy động tiền gửi bằng các chương trình khuyến mại như tặng quà, tặng điểm tích lũy hay tặng voucher.

Với việc VietinBank vừa tăng lãi suất huy động, từ đầu tháng 11, đã có 21 ngân hàng tăng lãi suất gồm: Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank, NCB, VIB, TPBank, OCB, VCBNeo, VietinBank.

Trong đó có 4 ngân hàng đã hai lần tăng lãi suất trong tháng là BaoViet Bank,Techcombank, LPBank và VPBank.