Sau khi Ngân hàng BIDV giảm lãi suất huy động, mặt bằng lãi suất tiền gửi trực tuyến của nhóm Big4 đã ngang bằng nhau ở hầu hết kỳ hạn.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến của Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1-5 tháng được duy trì ở mức 4,75%/năm.
Lãi suất tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn 6-11 tháng của 4 “ông lớn” ngân hàng thương mại nhà nước là 6,6%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 6,8%/năm.
Đối với kỳ hạn 24-36 tháng, Agribank, BIDV, VietinBank cùng niêm yết tại 6,8%/năm. Tuy nhiên, Vietcombank niêm yết thấp hơn so với 3 ngân hàng còn lại, ở mức 6,3%/năm.
Tuy nhiên, sự khác biệt về lãi suất chủ yếu xuất hiện ở sản phẩm tiền gửi tại quầy.
Theo đó, lãi suất tiền gửi tại quầy do Agribank niêm yết đang nhỉnh hơn so với 3 ngân hàng còn lại.
Theo biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy của Agribank, kỳ hạn 1-2 tháng là 2,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,9%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,9%/năm. Lãi suất tiết kiệm cao nhất theo niêm yết là 6%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.
Trong khi đó, BIDV và VietinBank đang có sự tương đồng về lãi suất huy động niêm yết tại quầy. Kỳ hạn 1-2 tháng là 2,1%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,4%/năm, kỳ hạn 6-18 tháng là 5,9%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng là 6%/năm.
Vietcombank niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy tương đương BIDV và VietinBank ở các kỳ hạn từ 1-24 tháng, với mức 6%/năm cho kỳ hạn 24 tháng. Tuy nhiên, lãi suất huy động kỳ hạn 36 tháng tại ngân hàng này lại thấp hơn, chỉ 5,3%/năm. Đây cũng là mức lãi suất niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 48 và 60 tháng.
|LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 10/6/2026 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|BIDV
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|VIETCOMBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|VIETINBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|ABBANK
|3,8
|3,8
|6,25
|6,25
|6,25
|5,8
|ACB
|4,5
|4,7
|4,9
|5,1
|5,7
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|6,85
|6,85
|6,9
|6,75
|BAOVIETBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,7
|6,7
|BVBANK
|4,75
|4,75
|6,7
|6,7
|6,9
|6,7
|EXIMBANK
|4,6
|4,7
|5,4
|5,4
|5,3
|5,3
|GPBANK
|3,6
|3,7
|5,25
|5,35
|5,55
|5,55
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5
|4,8
|5,3
|5,6
|KIENLONGBANK
|4,2
|4,2
|5,5
|5,2
|5,5
|5,15
|LPBANK
|4,6
|4,65
|6,8
|6,8
|6,9
|6,95
|MB
|4,5
|4,7
|5,8
|5,8
|6,35
|6,35
|MBV
|4,6
|4,75
|7
|7
|7
|7
|MSB
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,8
|6,6
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|6,4
|6,6
|6,6
|6,9
|NCB
|4,7
|4,75
|6,3
|6,3
|6,5
|6,7
|OCB
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,9
|6,8
|PGBANK
|4,75
|4,75
|6,9
|6,9
|7
|6,8
|PVCOMBANK
|4,75
|4,75
|5,3
|5,3
|5,6
|6,3
|SACOMBANK
|4,5
|4,5
|6,4
|6,4
|6,6
|6,6
|SAIGONBANK
|4,75
|4,75
|6,4
|6,2
|6,7
|6,5
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|3,95
|4,45
|4,95
|5,15
|5,3
|5,75
|SHB
|4,6
|4,65
|6,2
|6,4
|6,5
|6,6
|TECHCOMBANK
|4,35
|4,65
|6,55
|6,55
|6,75
|5,85
|TPBANK
|4,75
|4,75
|6,05
|6,05
|6,25
|6,25
|VCBNEO
|4,45
|4,45
|6,5
|6,5
|6,5
|6,5
|VIB
|4,75
|4,75
|5,7
|5,8
|7
|5,9
|VIET A BANK
|4,7
|4,75
|6
|6
|6,1
|6,2
|VIETBANK
|4,6
|4,6
|5,9
|6
|6,1
|6,4
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6
|6
|6,1
|6,1
|VPBANK
|4,45
|4,65
|6
|6
|6,3
|6,2