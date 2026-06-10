Sau khi Ngân hàng BIDV giảm lãi suất huy động, mặt bằng lãi suất tiền gửi trực tuyến của nhóm Big4 đã ngang bằng nhau ở hầu hết kỳ hạn.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến của Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1-5 tháng được duy trì ở mức 4,75%/năm.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn 6-11 tháng của 4 “ông lớn” ngân hàng thương mại nhà nước là 6,6%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 6,8%/năm.

Đối với kỳ hạn 24-36 tháng, Agribank, BIDV, VietinBank cùng niêm yết tại 6,8%/năm. Tuy nhiên, Vietcombank niêm yết thấp hơn so với 3 ngân hàng còn lại, ở mức 6,3%/năm.

Tuy nhiên, sự khác biệt về lãi suất chủ yếu xuất hiện ở sản phẩm tiền gửi tại quầy.

Theo đó, lãi suất tiền gửi tại quầy do Agribank niêm yết đang nhỉnh hơn so với 3 ngân hàng còn lại.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy của Agribank, kỳ hạn 1-2 tháng là 2,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,9%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,9%/năm. Lãi suất tiết kiệm cao nhất theo niêm yết là 6%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Trong khi đó, BIDV và VietinBank đang có sự tương đồng về lãi suất huy động niêm yết tại quầy. Kỳ hạn 1-2 tháng là 2,1%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,4%/năm, kỳ hạn 6-18 tháng là 5,9%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng là 6%/năm.

Vietcombank niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy tương đương BIDV và VietinBank ở các kỳ hạn từ 1-24 tháng, với mức 6%/năm cho kỳ hạn 24 tháng. Tuy nhiên, lãi suất huy động kỳ hạn 36 tháng tại ngân hàng này lại thấp hơn, chỉ 5,3%/năm. Đây cũng là mức lãi suất niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 48 và 60 tháng.