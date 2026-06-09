Sau hai lần tăng lãi suất huy động liên tiếp kể từ đầu tháng 6 và trở thành ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất trong nhóm Big4, BIDV lại vừa bất ngờ giảm mạnh lãi suất, đưa lãi suất niêm yết trở về mức cũ như trước đó.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến vừa được BIDV niêm yết sáng 9/6, lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 6-11 tháng đồng loạt giảm 0,6 điểm phần trăm; riêng kỳ hạn 12 tháng giảm 0,8 điểm phần trăm. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng niêm yết mới cho kỳ hạn 13-36 tháng cũng đồng loạt giảm 0,4 điểm phần trăm.

Với mức điều chỉnh giảm lãi suất như trên, hiện lãi suất tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ được BIDV niêm yết mới cho kỳ hạn 6-11 tháng là 6,6%/năm, lãi suất ngân hàng niêm yết cho kỳ hạn 12-36 tháng là 6,8%/năm.

Mức lãi suất này hiện tương đương với biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến của Agribank và VietinBank, trong khi lãi suất ngân hàng Vietcombank niêm yết có sự khác biệt ở kỳ hạn 24 tháng là 6,3%/năm.

Dù thay đổi lãi suất tiền gửi niêm yết kỳ hạn 6-36 tháng, BIDV vẫn giữ nguyên lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, ngang bằng với lãi suất niêm yết tại Agribank, VietinBank và Vietcombank.

BIDV tiếp tục giữ nguyên lãi suất huy động tại quầy với biểu lãi suất niêm yết dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ như sau: Kỳ hạn 1-2 tháng là 2,1%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,4%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 3,5%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,9%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 6%/năm.