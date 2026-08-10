Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa trở thành ngân hàng tiếp theo tăng lãi suất huy động trong tháng 8 với mức tăng 0,2 điểm phần trăm đối với lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-13 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới được VPBank cập nhật, lãi suất niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 6-13 tháng đồng loạt tăng lên 6,2%/năm.

Ngược lại, VPBank giảm mạnh 1,4 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn dài 36 tháng, xuống còn 4,2%/năm. Đây là lãi suất huy động thấp nhất trong biểu lãi suất niêm yết của VPBank.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn 1-5 tháng vẫn được ngân hàng giữ nguyên tại 4,75%/năm, kỳ hạn 15-24 tháng 6%/năm.

VPBank là ngân hàng thứ tư điều chỉnh lãi suất tiết kiệm trong tháng 8 này sau BIDV, LPBank, SeABank.

Cụ thể, BIDV tăng mạnh lãi suất huy động nhưng đã đưa lãi suất trở về mức cũ ngay sau đó. LPBank cũng tăng lãi suất, trong khi SeABank lại giảm lãi suất.