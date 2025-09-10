Lãi suất huy động tại thị trường trong nước tiếp tục không thay đổi trong những ngày gần đây.

Từ đầu tháng 8 đến nay, chỉ duy nhất Ngân hàng An Bình (ABBank) điều chỉnh lãi suất huy động một cách chính thức khi công bố giảm 0,1%/năm với tất cả các kỳ hạn tiền gửi từ 1-60 tháng.

Một số ngân hàng điều chỉnh "dè dặt" bằng cách tặng thêm lãi suất huy động cho người gửi tiền, nhưng có thời hạn và kèm theo điều kiện bắt buộc.

Trong tháng 8, Ngân hàng MB tặng thêm lãi suất tiết kiệm 0,3%/năm cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn 1-6 tháng; Techcombank cộng thêm lãi suất tiết kiệm 0,5%/năm cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn 3, 6, 12 tháng; Eximbank công bố mở rộng sản phẩm tiết kiệm "Combo Casa" với tiền gửi trực tuyến, lãi suất tiết kiệm cao nhất là 6%/năm với kỳ hạn 18-36 tháng áp dụng cho khách hàng Infinite.

Sang tháng 9, Vikki Bank công bố tặng thêm lãi suất tiền gửi 0,4%/năm từ 3/9-30/9 cho khách hàng trên 80 tuổi, từ 3/9-31/12 cho khách hàng thuộc lực lượng vũ trang.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về thị trường tiền tệ trong tuần gần nhất, từ 3-5/9, NHNN hút ròng 30.725 tỷ đồng trên kênh OMO. Cụ thể, thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, NHNN bơm mới hơn 49.429 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày, lãi suất 4%/năm), trong khi 80.154 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn.

Trong hai tuần gần đây, NHNN đã quay lại hoạt động hút ròng, nhưng với quy mô khá khiêm tốn. Tính đến nay, vẫn còn khoảng 150.000 tỷ đồng lưu hành trên kênh OMO. Việc hút ròng chủ yếu là thông qua đáo hạn thụ động, trong khi NHNN đã ngừng phát hành tín phiếu từ tháng 7 đến nay.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán BVSC, điều này cho thấy cơ quan quản lý vẫn muốn duy trì thanh khoản trong hệ thống, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và nền kinh tế. Nhìn chung, chính sách tiền tệ của NHNN thời gian qua mang tính linh hoạt, vừa hỗ trợ ổn định tỷ giá, vừa đảm bảo thanh khoản hệ thống ngân hàng.

Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần lần lượt tăng trở lại lên 4,7%/năm; 4,8%/năm và 5,13%/năm. Mặt bằng lãi suất tăng trở lại phần nào giúp giảm áp lực đối với tỷ giá.

Diễn biến đáng chú ý ở các nước lớn là Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày thứ Năm tuần này. Lập trường "diều hâu" tại cuộc họp tháng 7, thỏa thuận thương mại EU - Mỹ và các số liệu kinh tế khả quan hơn dự báo đã khiến kỳ vọng về nới lỏng chính sách tiếp theo bị xóa bỏ.

Hiện thị trường chỉ còn nhìn thấy khoảng 30% khả năng ECB hạ lãi suất trước tháng 12, trong khi khảo sát của Reuters cho thấy các nhà kinh tế cũng tin rằng ECB sẽ đứng yên trong suốt năm 2025.