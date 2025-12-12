BIDV, VPBank, VIB, Vikki Bank và VCBNeo vừa gia nhập nhóm các ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động, đưa tổng số nhà băng tăng lãi suất từ đầu tháng 12 lên 17. Đáng chú ý, tại VCBNeo và Vikki Bank, lãi suất huy động tại quầy đã được niêm yết ngang bằng mức lãi suất gửi trực tuyến ở nhiều kỳ hạn.

Điểm đáng chú ý trên thị trường lãi suất ngân hàng là “ông lớn” ngân hàng Big4 - BIDV đã chính thức nhập cuộc đua tăng lãi suất huy động.

Hơn một năm qua, kể từ tháng 7/2024, BIDV mới điều chỉnh về lãi suất tiền gửi.

Theo biểu lãi suất tiền gửi vừa được BIDV công bố, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-5 tháng tăng thêm 0,6%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng thậm chí còn tăng 0,7%/năm.

Riêng kỳ hạn 12 tháng, BIDV giữ nguyên lãi suất; kỳ hạn 13-36 tháng được BIDV tăng thêm 0,1%/năm.

Với mức điều chỉnh như trên, hiện lãi suất tiết kiệm trực tuyến được BIDV niêm yết như sau: Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng là 2,6%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 2,9%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 4%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 4,7%/năm; kỳ hạn 13-18 tháng là 4,8%/năm và mức cao nhất là 5%/năm với các kỳ hạn 24-36 tháng.

Trước đó, vào cuối tháng 11, một ngân hàng trong nhóm Big4 là VietinBank cũng đã tăng lãi suất sau hơn 1 năm không thay đổi.

Dù vậy, BIDV cũng như 3 nhà băng còn lại trong nhóm, vẫn là những ngân hàng duy trì lãi suất huy động thấp nhất hiện nay.

Ngược lại, các ngân hàng thương mại tư nhân liên tục đẩy mạnh lãi suất huy động trong khoảng 3 tháng gần đây. Chỉ trong vòng 1 tuần, VPBank đã hai lần thay đổi biểu lãi suất huy động khi vừa đưa lãi suất các kỳ hạn từ 1-5 tháng đồng loạt lên 4,75%/năm sau khi tăng thêm 0,35% và 0,25%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 6-36 tháng được VPBank giữ nguyên ở mức 6%/năm. Dù vậy, tại các điểm giao dịch, khách hàng vẫn có thể gửi tiền với lãi suất lên đến 6,2%/năm.

Trong số các ngân hàng vừa tăng lãi suất huy động, VIB mạnh tay tăng thêm 0,65%/năm lãi suất kỳ hạn 2 tháng, niêm yết tại 4,75%/năm. Như vậy, lãi suất huy động kỳ hạn 2-5 tháng tại nhà băng này đã ở mức trần.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng cũng được VIB tăng thêm 0,3%/năm, lên 5,3%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng vọt lên 6,5%/năm sau khi tăng mạnh 1%/năm. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất của VIB thời điểm này.

Hai ngân hàng chuyển giao bắt buộc là Vikki Bank và VCBNeo, dù đang dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động, nhưng cuộc đua vẫn chưa dừng lại.

Với Vikki Bank, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-3 tháng được giữ nguyên 4,7%/năm, nhưng lãi suất kỳ hạn 6 tháng đã tăng thêm 0,4%/năm lên 6,5%/năm. Đây là mức lãi suất huy động cao nhất thị trường hiện nay ở kỳ hạn 6 tháng.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng được Vikki Bank tăng thêm 0,3%/năm, lần lượt niêm yết tại 6,6% và 6,7%/năm, cũng là mức lãi suất huy động cao nhất trên thị trường hiện nay.

Không chỉ tăng lãi suất thông thường, lãi suất đặc biệt cũng được Vikki Bank tăng lên 8,4%/năm (mức cũ là 7,7%/năm) nếu khách hàng gửi tiết kiệm từ 999 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi suất huy động kỳ hạn 1-5 tháng tại VCBNeo đã không thể cao hơn khi ngân hàng vừa niêm yết mới tại mức lãi suất trần 4,75%/năm, tăng 0,4%/năm đối với kỳ hạn 1-4 tháng và tăng 0,05%/năm kỳ hạn 5 tháng.

Lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại được VCBNeo giữ nguyên, trong đó lãi suất huy động cao nhất niêm yết tại 6,2%/năm, kỳ hạn từ 12-60 tháng.

Với một loạt ngân hàng vừa tăng lãi suất, kể từ đầu tháng 12, đã có 17 ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi gồm: Techcombank, MB, NCB, BVBank, Saigonbank, ACB, Bac A Bank, OCB, KienlongBank, Sacombank, SHB, PGBank, VIB, Vikki Bank, VCBNeo, BIDV, VPBank. Trong đó, NCB, VPBank và Techcombank đã có hai lần điều chỉnh lãi suất.