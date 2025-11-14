Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) vừa chính thức tăng lãi suất huy động, với mức tăng kịch trần đối với tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng.

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, được MBV áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 1 và 2 tháng tăng mạnh 0,5%/năm lên lần lượt 4,6%/năm và 4,7%/năm. Đây là mức lãi suất huy động cao nhất trên thị trường hiện nay đối với kỳ hạn này.

Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 3 đến 5 tháng đồng loạt tăng thêm 0,35%/năm, đạt ngưỡng 4,75%/năm - mức tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng. Ngoài MBV, Bac A Bank và Techcombank cũng đang niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng.

Trong khi đó, MBV tăng từ 0,1% đến 0,2%/năm lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng, đồng loạt niêm yết tại 5,7%/năm; tăng từ 0,1% đến 0,2%/năm kỳ hạn 12-36 tháng, được niêm yết tại 6%/năm.

Như vậy, MBV trở thành ngân hàng tiếp theo niêm yết lãi suất huy động từ 6%/năm, cùng với Bac A Bank, Vikki Bank, HDBank, OCB, PVCombank... Đây cũng là ngân hàng thứ 12 tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 11.

Ngoài việc tăng lãi suất tiền gửi, MBV còn công bố chương trình ưu đãi lãi suất với mức cộng thêm đến 0,7%/năm lãi suất gửi tiết kiệm. Do vậy, lãi suất tiền gửi cao nhất tại ngân hàng này có thể lên đến 6,7%/năm, không chỉ là 6%/năm như niêm yết.

Không chỉ tăng lãi suất huy động, các ngân hàng thương mại còn ra sức thu hút tiền gửi bằng cách tặng thêm lãi suất. Trong đó, các ngân hàng thuộc nhóm chuyển giao bắt buộc như GPBank, Vikki Bank, MBV là những ngân hàng tích cực nhất.

Sau khi vừa kết thúc chương trình ưu đãi lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn (từ 13/10-13/11) với mức lãi suất cộng thêm tối đa 0,8%/năm so với lãi suất tiết kiệm niêm yết tại quầy, khách hàng VIP của Ngân hàng Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) sẽ được cộng thêm lãi suất tiết kiệm lên đến 0,8%/năm khi gửi tiền tại đây.

Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) cùng lúc triển khai nhiều chương trình ưu đãi khác nhau cho khách hàng gửi tiết kiệm. Khách hàng thông thường được nhận thêm 0,2%/năm lãi suất so với lãi suất niêm yết khi gửi tiết kiệm tại Vikki Bank trong tháng 11; khách hàng thuộc lực lượng vũ trang được cộng thêm lãi suất lên tới 0,4%/năm.

Như vậy, lãi suất ngân hàng cao nhất tại Vikki Bank có thể lên tới 6,6%/năm.

Ngoài ra, nhà băng này cũng đang áp dụng chương trình quay số may mắn cho khách hàng gửi tiền. Với mỗi 20 triệu đồng tiền gửi, khách hàng có cơ hội trúng 1 chỉ vàng mỗi ngày, giải đặc biệt lên đến 10 lượng vàng.

Không chỉ các ngân hàng nói trên, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần cũng đang tăng lãi suất huy động, hoặc tung ra các gói ưu đãi như tặng lãi suất, tặng quà cho người gửi tiền.

Trong đó, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) công bố chương trình “10 ngày vàng” từ 14-24. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm tại BVBank sẽ được cộng thêm lãi suất tới 1,3%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng sẽ lên đến 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng 6,6%/năm; kỳ hạn 12 tháng 6,8%/năm và lãi suất huy động cao nhất kỳ hạn 15 tháng lên đến 6,9%/năm.

Với mức lãi suất ưu đãi cộng thêm nói trên, BVBank đang là ngân hàng có lãi suất hấp dẫn nhất đối với tiết kiệm kỳ hạn 1, 6, 12, và 15 tháng.

Ngay cả các ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank, Techcombank, VPBank cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn cho khách hàng nhằm thu hút tiền gửi.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 14/11/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 4,4 4,55 5,8 5,85 6 6,3 BAOVIETBANK 4 4,45 5,45 5,5 5,8 5,9 BVBANK 4,3 4,5 5,3 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,1 5,2 5,5 5,45 LPBANK 3,9 4,2 5,3 5,3 5,4 5,5 MB 3,9 4,2 4,9 4,9 5,2 5,3 MBV 4,6 4,75 5,7 5,7 6 6 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4,1 4,3 5,45 5,55 5,7 5,7 OCB 4,15 4,2 5,2 5,2 5,3 6 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,8 4,1 5 5,2 5,6 6,3 SACOMBANK 4 4,2 5 5,1 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 4,1 4,15 5,2 5,3 5,4 5,6 TECHCOMBANK 3,95 4,75 5,45 4,95 5,75 5,25 TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6 VCBNEO 4,35 4,55 5,9 5,45 5,8 5,8 VIB 3,8 4 4,8 4,8 5 5,3 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,35 4,55 5,9 5,8 6,1 6,2 VPBANK 4,3 4,4 5,3 5,3 5,5 5,5