Sau khi nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất huy động từ ngày 13/4, hôm nay tiếp tục có thêm các ngân hàng như OCB, Bac A Bank, PGBank, PVcomBank, MSB và VietBank nhập cuộc.

Trong số đó, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa trở thành ngân hàng tiếp theo mạnh tay cắt giảm lãi suất huy động, mức giảm từ 0,2-0,5%/năm các kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân có tiền gửi dưới 100 triệu đồng và lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất huy động kỳ hạn 6-11 tháng và 13-15 tháng giảm còn 6,4%/năm, kỳ hạn 12 và 21 tháng giảm còn 6,7%/năm, kỳ hạn 24 và 36 tháng lần lượt giảm còn 6,8%/năm và 7%/năm.

Cũng với mức giảm từ 0,2-0,5%/năm, lãi suất OCB áp dụng cho tiền gửi từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, kỳ hạn 6-11 tháng và 13-15 tháng còn 6,5%/năm, kỳ hạn 12 và 21 tháng còn 6,8%/năm, kỳ hạn 24 tháng còn 6,9%/năm và kỳ hạn 36 tháng còn 7,1%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất được OCB niêm yết cho tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên. Sau khi giảm, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng và 13-15 tháng còn 6,6%/năm, kỳ hạn 12 và 21 tháng là 6,9%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 7%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 7,2%/năm.

OCB giữ nguyên lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng áp dụng chung cho mọi mức tiền gửi là 4,75%/năm.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) trong lần hiếm hoi giảm lãi suất cũng niêm yết biểu lãi suất ngân hàng mới từ hôm nay, 14/4.

Theo đó, lãi suất áp dụng cho tiền gửi dưới 1 tỷ đồng kỳ hạn 6-11 tháng giảm 0,2%/năm, xuống còn 6,85%/năm.

Mức lãi suất huy động cao nhất trước đó là 7,1%/năm cho kỳ hạn 12-36 tháng. Sau điều chỉnh, kỳ hạn 12 tháng giảm còn 6,9%/năm, trong khi các kỳ hạn 13-36 tháng còn 6,75%/năm.

Bac A Bank giữ nguyên lãi suất tiền gửi đối với các kỳ hạn 1-5 tháng tại 4,55%/năm.

Mức giảm tương tự cũng diễn ra đối với lãi suất tiền gửi cho khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên. Theo đó, kỳ hạn 6-11 tháng được niêm yết mới tại 7,05%/năm, kỳ hạn 12 tháng giảm còn 7,1%/năm, cũng là mức lãi suất tiền gửi cao nhất theo niêm yết của Bac A Bank hiện tại.

Lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn 13-36 tháng giảm còn 6,95%/năm, trong khi lãi suất tiết kiệm 1-5 tháng được giữ nguyên tại 4,75%/năm.

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), lãi suất huy động cũng vừa được điều chỉnh theo hướng giảm 0,1%/năm kỳ hạn 6-11 tháng, xuống còn 6,3%/năm đối với tiết kiệm trực tuyến. Các kỳ hạn 13-36 tháng được giảm 0,2%/năm, xuống còn 6,6%/năm.

MSB giữ nguyên lãi suất huy động kỳ hạn 1-5 tháng tại mức 4,75%/năm và kỳ hạn 12 tháng tại 6,8%/năm.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) cũng thông báo giảm lãi suất 0,2%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 6-13 tháng.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất do PGBank công bố gồm: Kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 6,9%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng là 7%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng là 6,8%/năm.

Tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), lãi suất ngân hàng các kỳ hạn 6-36 tháng cũng vừa giảm mạnh 0,5%/năm.

Hiện lãi suất ngân hàng này niêm yết cho tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ là 4,75%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng, 5,3%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng, 5,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,3%/năm cho các kỳ hạn từ 15-36 tháng.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) cũng không đứng ngoài cuộc khi vừa hạ lãi suất tiết kiệm 0,2%/năm với các kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Hiện lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ do VietBank niêm yết như sau: Kỳ hạn 1-5 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 6-8 tháng là 5,9%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 6%/năm, kỳ hạn 12-14 tháng là 6,1%/năm, kỳ hạn 15 tháng là 6,2%/năm, kỳ hạn 16-17 tháng là 6,3%/năm, kỳ hạn 18-36 tháng là 6,4%/năm.

Như vậy, sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước ngày 9/4 về lãi suất, đã có 25 ngân hàng thương mại trong nước công bố giảm lãi suất huy động, gồm: VPBank, Techcombank, SeABank, BVBank, Sacombank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank, NCB, SHB, TPBank, Viet A Bank, Cake, Agribank, MB, Vietcombank, Eximbank, Bac A Bank, MSB, OCB, PGBank, PVcomBank và VietBank.

Trước đó, từ đầu tháng 4, có 9 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm: Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank, ACB, VietinBank, Techcombank, VIB, BVBank và Vietcombank.