Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) gây bất ngờ khi đồng loạt tăng mạnh lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, áp dụng cho cả hình thức gửi tại quầy và trực tuyến.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm vừa được nhà băng này cập nhật, lần đầu tiên lãi suất tiết kiệm tại quầy ngang bằng với lãi suất tiết kiệm trực tuyến, đối với kỳ hạn từ 3-36 tháng. Trong đó, lãi suất tiết kiệm cao nhất lên đến 7,2%/năm.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ được MBV áp dụng chung như sau: Kỳ hạn 3-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 6,5%/năm và kỳ hạn 12-36 tháng là 7,2%/năm.

Ngoài MBV, hiện trên thị trường chỉ có hai ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trên 7% là OCB và PGBank.

Để có được biểu lãi suất ở mức cao như trên, lãi suất tiền gửi tại quầy của MBV đã tăng 1%/năm đối với kỳ hạn 6-11 tháng và tăng tới 1,3%/năm đối với kỳ hạn 12-36 tháng.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng được MBV tăng 0,8%/năm, đồng thời tăng tới 1,2%/năm kỳ hạn 12-36 tháng.

Ngay cả đối với tiết kiệm lĩnh lãi hằng tháng, MBV cũng niêm yết lãi suất lên tới 6,97%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,85%/năm cho kỳ hạn 18 tháng. Đây là những mức lãi suất thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với lãi suất huy động lĩnh lãi cuối kỳ tại hầu hết ngân hàng hiện nay.

MBV vẫn giữ nguyên lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn 1-5 tháng (cả trực tuyến và tại quầy). Theo đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 1-2 tháng lần lượt là 4,5% và 4,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,75%/năm. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng lần lượt là 4,6% và 4,7%/năm, còn kỳ hạn 3-5 tháng cũng được niêm yết tại mức lãi suất trần 4,75%/năm.

Theo thống kê từ đầu tháng 1/2026, đã có 9 ngân hàng thay đổi lãi suất huy động. Trong đó, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank, MBV tăng lãi suất huy động, trong khi ACB giảm nhẹ lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng.