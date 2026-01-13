Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa tăng lãi suất huy động, mức tăng 0,1%/năm đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 6-60 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ được LPBank niêm yết, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-11 tháng đồng loạt được niêm yết mới tại 6,2%/năm; kỳ hạn 12-60 tháng tăng lên 6,3%/năm.

LPBank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm đối với các kỳ hạn từ 1-5 tháng. Trong đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng lần lượt là 4,5%-4,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng ở mức cao nhất 4,75%/năm.

Mức tăng 0,1%/năm cũng được LPBank áp dụng đối với lãi suất tiết kiệm tại quầy. Theo đó, lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1-2 tháng lần lượt là 4,2%-4,3%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng 4,4%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng đồng loạt niêm yết tại 5,7%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 12-60 tháng lĩnh lãi cuối kỳ là 5,8%/năm.

Trong khi đó, đối với khách hàng ưu tiên được xếp hạng Diamond, lãi suất ưu tiên áp dụng lên đến 6%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên khi khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy.

LPBank áp dụng lãi suất đặc biệt khi khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy là 6,2%/năm. Điều kiện là khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng với số tiền từ 300 tỷ đồng.

Một nhà băng khác cũng vừa tăng lãi suất tiết kiệm là Ngân hàng Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo). Tuy nhiên, ngân hàng chỉ tăng duy nhất kỳ hạn 12 tháng, với mức tăng 0,2%/năm lên 6,4%/năm đối với tiết kiệm trực tuyến.

Đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất được VCBNeo áp dụng. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn còn lại gồm: Kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 6,2%/năm; kỳ hạn 7 tháng là 5,4%/năm; kỳ hạn 8 tháng là 5,4%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng là 5,45%/năm.

Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 13-60 tháng vẫn được VCBNeo niêm yết tại 6,2%/năm.

Theo thống kê từ đầu tháng 1/2026, có 7 ngân hàng thay đổi lãi suất huy động. Trong đó, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo tăng lãi suất huy động, trong khi ACB giảm nhẹ lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng.