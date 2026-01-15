Theo biểu lãi suất huy động do các ngân hàng công bố, lãi suất kỳ hạn 6 tháng cao nhất hiện nay lên tới 7,1%/năm, do Ngân hàng PGBank công bố.

Ngân hàng Bac A Bank đứng thứ hai về lãi suất huy động kỳ hạn này, với mức công bố là 7%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 1 tỷ đồng. Ngay cả với tài khoản tiền gửi có số dư dưới 1 tỷ đồng, Bac A Bank cũng chào lãi suất 6,8%/năm, thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu thị trường về lãi suất.

Với chính sách cộng thêm lãi suất lên tới 1%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, Techcombank cũng thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu khi lãi suất tiết kiệm trực tuyến lên đến 6,85%/năm, trong khi lãi suất tiết kiệm theo niêm yết là 5,85%/năm cho kỳ hạn này.

ABBank sau khi vừa tăng lãi suất tiền gửi tại một loạt kỳ hạn, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng cũng đã lên đến 6,5%/năm. Tuy nhiên, với chính sách cộng thêm lãi suất 1,2%/năm trong thời gian ưu đãi, lãi suất thực tế cho kỳ hạn này tại ABBank lên tới 7,7%/năm.

Trong khi đó, mức lãi suất 6,5%/năm cũng đang được Vikki Bank niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng.

Tại OCB, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6 tháng lên tới 6,4%/năm dành cho khách hàng gửi từ 500 triệu đồng. Trong khi lãi suất áp dụng cho số dư tiền gửi dưới 100 triệu đồng và từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng lần lượt là 6,2% và 6,3%/năm.

Nhóm các ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trực tuyến 6,2%/năm cho kỳ hạn 6 tháng gồm có BaoViet Bank, BVBank, LPBank, NCB, VCBNeo và VPBank.

Riêng NCB, do nhà băng này có chính sách cộng thêm lãi suất lên tới 2%/năm nên lãi suất huy động thực tế lên tới hơn 8%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng.

PVCombank dù chỉ niêm yết lãi suất tiền gửi 6 tháng 5,8%/năm, nhưng việc cộng thêm lãi suất tới 1,5%/năm khiến lãi suất thực nhận là 7,3%/năm.

Cuộc đua tăng lãi suất không chỉ dừng lại ở việc thay đổi biểu lãi suất niêm yết hay cộng thêm lãi suất theo các chương trình khuyến mãi. Một số ngân hàng dù niêm yết lãi suất chỉ trên 5%/năm nhưng lãi suất thực trả cho khách hàng lại cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Chẳng hạn, một ngân hàng thương mại đang niêm yết lãi suất 5,8%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, nhưng thực tế lại đang chào mời khách hàng mức lãi suất lên đến 9,3%/năm cho khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên.

Do vậy, mức lãi suất huy động niêm yết trên 6,5%/năm tưởng chừng như hiếm hoi trên thị trường cách đây khoảng 3 tháng nay đã trở nên phổ biến.

Theo thống kê từ đầu tháng 1/2026, đã có 8 ngân hàng thay đổi lãi suất huy động. Trong đó, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank tăng lãi suất huy động, trong khi ACB giảm nhẹ lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng.