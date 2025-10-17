Ngân hàng HDBank vừa thông báo tăng lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng. Đây là lần thứ hai liên tiếp ngân hàng này tăng lãi suất tiền gửi kể từ sau lần tăng mạnh 0,6%/năm với kỳ hạn 7-11 tháng vào tháng 6.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến do HDBank vừa công bố, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng tăng thêm 0,2%/năm lên 4,05%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng cũng tăng 0,2%/năm, đạt 4,15%/năm.

Như vậy, HDBank chính thức trở thành ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm trên 4%/năm cho toàn bộ tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng. Ngoài ra, Bac A Bank, Eximbank, MBV, NCB, VCBNeo, VietBank và Vikki Bank là số ít ngân hàng cùng niêm yết lãi suất tiền gửi từ 4%/năm cho kỳ hạn này.

Tại HDBank, lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng là 5,3%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,6%/năm; kỳ hạn 13 tháng là 5,8%/năm.

Đây cũng là ngân hàng hiếm hoi duy trì mức lãi suất tiền gửi 6%/năm cho kỳ hạn 15 tháng và lãi suất cao nhất lên đến 6,1%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn 24-36 tháng chỉ 5,5%/năm.

Đáng chú ý, HDBank không điều chỉnh lãi suất huy động sản phẩm tiết kiệm tại quầy cũng như các sản phẩm tiết kiệm khác.

Hiện lãi suất tiết kiệm tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ của HDBank vẫn được duy trì ở mức 3,35%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng; 3,45%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng; 5,2%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng; 5,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; 5,7%/năm cho kỳ hạn 15 tháng và 5,9%/năm cho kỳ hạn 15 tháng.

Lãi suất huy động cao nhất tại quầy được nhà băng này niêm yết là 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 18 tháng.

Lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 24-36 tháng là 5,4%/năm.

HDBank là một trong số ít các ngân hàng từ lâu duy trì chính sách “lãi suất đặc biệt” dành cho khách hàng VIP, với mức công bố là 7,7%/năm (kỳ hạn 12 tháng) và 8,1%/năm (kỳ hạn 13 tháng). Để nhận mức lãi suất tiền gửi cao nhất này, khách hàng phải mở tài khoản tiết kiệm có số dư tối thiểu 500 tỷ đồng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Như vậy, cùng với GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank và VCBNeo, HDBank là ngân hàng thứ 6 tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 10.