14 ngân hàng thương mại trong nước đã tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 11. Trong đó, hai nhà băng dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động cao nhất là Bac A Bank và Vikki Bank tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa tăng lãi suất huy động, với mức cao nhất lên đến 6,7%/năm, sau khi có 3 lần tăng liên tiếp trong tháng 10.

Theo biểu lãi suất huy động trả lãi cuối kỳ, áp dụng với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng mới nhất, do Bac A Bank công bố, lãi suất huy động kỳ hạn 1 và 2 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,15%/năm lên 4,55%/năm.

Như vậy, lãi suất ngân hàng kỳ hạn từ 1-5 tháng, với các khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, được Bac A Bank đồng loạt niêm yết tại mức 4,55%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-8 tháng tăng thêm 0,4%/năm, lên 6,2%/năm. Đây là mức lãi suất huy động cao nhất trên thị trường hiện nay đối với tiền gửi kỳ hạn từ 6-8 tháng.

Cũng tăng thêm 0,4%/năm, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn từ 9-11 tháng được Bac A Bank niêm yết mới tại 6,25%/năm, cao nhất đối với tiền gửi kỳ hạn 9-11 tháng.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 12-15 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,3%/năm, kỳ hạn 18-36 tháng tăng thêm 0,2%/năm.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng đã vươn lên 6,3%/năm, kỳ hạn 13-15 tháng là 6,4%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng lên đến 6,5%/năm.

Mức tăng lãi suất diễn ra tương tự với biểu lãi suất của Bac A Bank áp dụng với khoản tiền gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên.

Theo đó, lãi suất ngân hàng trả lãi cuối kỳ áp dụng với khoản tiền gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên như sau: kỳ hạn từ 1-5 tháng đồng loạt niêm yết tại 4,75%/năm, kịch trần theo quy định của NHNN; kỳ hạn 6-8 tháng là 6,4%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng là 6,45%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 6,5%/năm; kỳ hạn 13-15 tháng là 6,6%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm cao nhất tại Bac A Bank lên đến 6,7%/năm với kỳ hạn từ 18-36 tháng. Đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay được niêm yết công khai.

Không chỉ Bac A Bank, Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) cũng vừa tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động từ hôm nay.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến do Vikki Bank vừa công bố, lãi suất kỳ hạn từ 1-5 tháng được điều chỉnh tăng từ 0,15%-0,3%/năm, đồng loạt được niêm yết tại 4,7%/năm.

Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,2%/năm, lên 6,1%/năm; kỳ hạn từ 12 tháng đồng loạt tăng thêm 0,1%/năm, lên 6,3%; kỳ hạn từ 13 tháng lên đến 6,4%/năm.

Vikki Bank cũng niêm yết lãi suất huy động tại quầy lên đến 6%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 6, 12, 13 tháng và cao nhất lên đến 6,2%/năm đối với kỳ hạn 18 tháng.

Với việc Bac A Bank và Vikki Bank vừa điều chỉnh lãi suất, đã có 14 ngân hàng chính thức tăng lãi suất huy động trong tháng 11 gồm: Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank.

Ngoài tăng lãi suất huy động, không ít ngân hàng còn áp dụng các chương trình ưu đãi bằng cách tặng quà hoặc tặng thêm lãi suất cho người gửi tiền.