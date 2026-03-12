Trước quý IV/2025, chỉ một số ít ngân hàng niêm yết lãi suất huy động 6%/năm, áp dụng với các kỳ hạn tiền gửi sau 12 tháng. Đến nay, mức lãi suất này trở nên phổ biến ngay từ kỳ hạn tiền gửi 6 tháng.
Theo thống kê, hiện có tới 17 ngân hàng thương mại trong nước niêm yết lãi suất ngân hàng từ 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng.
Trong đó, PGBank đang dẫn đầu với mức lãi suất tiền gửi lên đến 7,1%/năm cho kỳ hạn này.
Techcombank dù niêm yết lãi suất 5,85%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, nhưng nhờ chính sách cộng thêm 1%/năm, lãi suất thực tế có thể lên tới 6,85%/năm.
Bac A Bank và LPBank cũng đang niêm yết mức lãi suất cao cho kỳ hạn 6 tháng, lên đến 6,8%/năm theo niêm yết.
Sau khi vừa tăng từ 0,1-0,2%/năm, VPBank cũng nâng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn này lên đến 6,6%/năm.
Trong khi đó, hai ngân hàng chuyển giao bắt buộc là Vikki Bank và MBV từ lâu đã niêm yết lãi suất 6,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Dù vậy, đây vẫn chưa phải là mức lãi suất huy động cao nhất mà hai ngân hàng này áp dụng.
Với mức lãi suất 6,3%/năm, ABBank, BVBank, OCB đang là những ngân hàng niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng.
Trong khi đó, NCB, BaoViet Bank, VCBNeo vẫn duy trì mức lãi suất tiền gửi 6,2%/năm từ trong năm 2025.
Hai ngân hàng VietBank và Viet A Bank niêm yết lãi suất 6,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Trong khi đó, hai ngân hàng còn lại niêm yết lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn này là SHB và Saigonbank.
Các ngân hàng còn lại đều niêm yết lãi suất huy động dưới 6%/năm cho kỳ hạn tiền gửi 6 tháng. Trong đó, SCB là ngân hàng niêm yết lãi suất thấp nhất, khoảng 2,9%/năm.
|CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT LÃI SUẤT HUY ĐỘNG 6 THÁNG CAO NHẤT HIỆN NAY (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|PGBANK
|4,75
|4,75
|7,1
|7,1
|7,2
|6,8
|TECHCOMBANK
|4,75
|4,75
|6,85
|5,85
|6,95
|5,95
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|6,8
|6,8
|6,85
|6,9
|LPBANK
|4,7
|4,75
|6,8
|6,8
|7
|7,1
|VPBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,7
|6,4
|MBV
|4,6
|4,75
|6,5
|6,5
|7,2
|7,2
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6,5
|6,5
|6,6
|6,7
|ABBANK
|3,8
|4
|6,3
|6,3
|6,3
|6,3
|BVBANK
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,6
|7
|OCB
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,6
|6,8
|BAOVIETBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,25
|6,25
|NCB
|4,5
|4,7
|6,2
|6,25
|6,3
|6,3
|VCBNEO
|4,75
|4,75
|6,2
|5,45
|6,4
|6,2
|VIET A BANK
|4,6
|4,75
|6,1
|6,1
|6,2
|6,3
|VIETBANK
|4,6
|4,6
|6,1
|6,2
|6,3
|6,6
|SAIGONBANK
|4,75
|4,75
|6
|6
|6,3
|6,5
|SHB
|4,6
|4,65
|6
|6,1
|6,3
|6,5
|MB
|4,5
|4,7
|5,9
|5,9
|6,3
|6,3
|SACOMBANK
|4,6
|4,6
|5,9
|5,9
|6,1
|6,1
|PVCOMBANK
|4,75
|4,75
|5,8
|5,8
|6,1
|6,8
|AGRIBANK
|3,2
|3,7
|5,7
|5,7
|6
|6
|KIENLONGBANK
|4,4
|4,4
|5,7
|5,4
|6
|5,35
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|5,7
|5,6
|5,7
|5,9
|VIB
|4,75
|4,75
|5,7
|5,6
|5,7
|5,9
|GPBANK
|3,9
|4
|5,55
|5,65
|5,85
|5,85
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5,5
|5,3
|5,8
|5,8
|VIETCOMBANK
|4
|4,5
|5,5
|5,5
|5,5
|5,5
|EXIMBANK
|4,6
|4,7
|5,4
|5,3
|5,3
|5,8
|TPBANK
|4,75
|4,75
|5,4
|5,5
|5,7
|5,9
|ACB
|4,3
|4,65
|5,2
|5,3
|5,7
|MSB
|4,1
|4,1
|5,2
|5,2
|5,8
|5,8
|SEABANK
|3,95
|4,45
|5,15
|5,35
|5,5
|5,95
|BIDV
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,2
|5,3
|VIETINBANK
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,2
|5,3
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9