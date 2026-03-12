Trước quý IV/2025, chỉ một số ít ngân hàng niêm yết lãi suất huy động 6%/năm, áp dụng với các kỳ hạn tiền gửi sau 12 tháng. Đến nay, mức lãi suất này trở nên phổ biến ngay từ kỳ hạn tiền gửi 6 tháng.

Theo thống kê, hiện có tới 17 ngân hàng thương mại trong nước niêm yết lãi suất ngân hàng từ 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng.

Trong đó, PGBank đang dẫn đầu với mức lãi suất tiền gửi lên đến 7,1%/năm cho kỳ hạn này.

Techcombank dù niêm yết lãi suất 5,85%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, nhưng nhờ chính sách cộng thêm 1%/năm, lãi suất thực tế có thể lên tới 6,85%/năm.

Bac A Bank và LPBank cũng đang niêm yết mức lãi suất cao cho kỳ hạn 6 tháng, lên đến 6,8%/năm theo niêm yết.

Sau khi vừa tăng từ 0,1-0,2%/năm, VPBank cũng nâng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn này lên đến 6,6%/năm.

Trong khi đó, hai ngân hàng chuyển giao bắt buộc là Vikki Bank và MBV từ lâu đã niêm yết lãi suất 6,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Dù vậy, đây vẫn chưa phải là mức lãi suất huy động cao nhất mà hai ngân hàng này áp dụng.

Với mức lãi suất 6,3%/năm, ABBank, BVBank, OCB đang là những ngân hàng niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng.

Trong khi đó, NCB, BaoViet Bank, VCBNeo vẫn duy trì mức lãi suất tiền gửi 6,2%/năm từ trong năm 2025.

Hai ngân hàng VietBank và Viet A Bank niêm yết lãi suất 6,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Trong khi đó, hai ngân hàng còn lại niêm yết lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn này là SHB và Saigonbank.

Các ngân hàng còn lại đều niêm yết lãi suất huy động dưới 6%/năm cho kỳ hạn tiền gửi 6 tháng. Trong đó, SCB là ngân hàng niêm yết lãi suất thấp nhất, khoảng 2,9%/năm.