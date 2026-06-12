Lãi suất huy động tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa tăng mạnh tại tất cả kỳ hạn tiền gửi trực tuyến.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ vừa được ACB công bố, lãi suất kỳ hạn 1, 2, 3 tháng đồng loạt được niêm yết mới tại 4,75%/năm, mức lãi suất huy động tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng.

Như vậy, ACB đã tăng lần lượt 0,25 điểm phần trăm, 0,15 điểm phần trăm và 0,05 điểm phần trăm cho các kỳ hạn tiền gửi nói trên.

Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn từ 6-12 tháng đồng loạt tăng trở lại mức 7,1-7,3%/năm như trước thời điểm ngân hàng hạ lãi suất vào cuối tháng 5 vừa qua.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tăng mạnh 2,2 điểm phần trăm lên 7,1%/năm; kỳ hạn 9 tháng tăng 2,1% điểm phần trăm lên 7,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tăng 1,6 điểm phần trăm lên 7,3%/năm - mức lãi suất cao nhất theo niêm yết tại ACB.

Đối với lãi suất tiền gửi tại quầy, ACB niêm yết kỳ hạn 1 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 4,75%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 và 9 tháng lần lượt được niêm yết tại 4,5%/năm và 4,7%/năm, thấp hơn so với lãi suất được ACB niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 5 tháng.

Lãi suất ngân hàng niêm yết cho kỳ hạn 12 tháng là 5,3%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 13-36 tháng là 5,4%/năm.

ACB tiếp tục niêm yết lãi suất đặc biệt 7%/năm đối với khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ với số dư tiền gửi từ 200 tỷ đồng. Trường hợp khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, lãi suất sẽ là 6,75%/năm.

ACB là ngân hàng thứ tư điều chỉnh tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 6, sau TPBank, BIDV và VCBNeo.

Tuy nhiên, sau hai lần tăng liên tiếp, BIDV đã điều chỉnh giảm lãi suất trở lại vào ngày 9/6.

Trước đó, LPBank là ngân hàng duy nhất công bố giảm lãi suất huy động trong tháng 6, với mức giảm từ 0,1-0,2%/năm các kỳ hạn từ 1-36 tháng.

Ngân hàng Nhà nước liên tục hút ròng, lãi suất qua đêm hạ nhiệt Lãi suất bình quân liên ngân hàng đã hạ nhiệt với mức giảm mạnh trong phiên 10/6. Lãi suất qua đêm VND trên thị trường liên ngân hàng giảm 0,4 điểm phần trăm, xuống 4,9%/năm; kỳ hạn 1 tuần giảm 0,9 điểm phần trăm, xuống 5,8%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm 0,5 điểm phần trăm, xuống 6,5%/năm. Riêng kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ 0,05 điểm phần trăm, lên 7,7%/năm. Lãi suất bình quân USD giảm nhẹ ở các kỳ hạn qua đêm và 1 tháng, hiện lần lượt ở mức 3,65% và 3,80%/năm. Các kỳ hạn còn lại đi ngang. Trong phiên 10/6, NHNN chào thầu tổng cộng 3.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố ở các kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 56 ngày với lãi suất 4,5%/năm. Kết quả, có 2.937,62 tỷ đồng trúng thầu, trong khi lượng đáo hạn lên tới 7.628,89 tỷ đồng. Như vậy, cơ quan này hút ròng 4.691,27 tỷ đồng khỏi hệ thống. Đây là phiên hút ròng thứ hai liên tiếp trong tuần. Hiện có 291.054,54 tỷ đồng đang lưu hành trên kênh cầm cố.