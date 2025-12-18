BIDV cùng với 3 ngân hàng còn lại trong nhóm Big4 là Agribank, VietinBank và Vietcombank mới đây đã đồng loạt tăng lãi suất huy động tại quầy. Riêng Vietcombank và Agribank còn tăng mạnh lãi suất huy động trực tuyến.

Sau khi tăng mạnh lãi suất huy động tại quầy, hôm nay (18/12) BIDV tiếp tục điều chỉnh tăng đối với lãi suất huy động trực tuyến.

Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng tại ngân hàng này tăng thêm 0,4%/năm lên 3%/năm, ngang bằng với lãi suất tiền gửi trực tuyến cùng kỳ hạn tại Agribank.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 3-5 tháng được BIDV điều chỉnh tăng thêm 0,5%/năm lên 3,4%/năm, thấp hơn 0,1%/năm so với Agribank nhưng cao hơn lần lượt 0,6% và 1%/năm so với VietinBank và Vietcombank.

Đối với lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng, BIDV cũng tăng thêm 0,5%/năm, lên mức 4,5%/năm. Cùng kỳ hạn, lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại Agribank là 5%/năm, trong khi tại VietinBank và Vietcombank lần lượt là 3,9% và 3,5%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng cũng được BIDV tăng thêm 0,5%/năm lên 5,2%/năm. Đây là lần đầu tiên sau gần 2 năm, kỳ hạn 12 tháng tại nhà băng này vượt ngưỡng 5%/năm. Mức lãi suất niêm yết mới này ngang bằng với lãi suất cùng kỳ hạn tại Vietcombank, thấp hơn 0,1%/năm so với lãi suất cùng kỳ hạn tại Agribank và cao hơn 0,5%/năm so với lãi suất tại VietinBank.

Lãi suất huy động cao nhất được BIDV niêm yết là 5,3%/năm đối với kỳ hạn từ 13-36 tháng, sau khi tăng thêm từ 0,4%-0,5%/năm các kỳ hạn này.

Như vậy, lãi suất huy động trực tuyến tại 4 ngân hàng thương mại quốc doanh đều chính thức vượt ngưỡng 5%/năm với tiền gửi kỳ hạn từ 18 tháng.

Động thái trên cho thấy nhóm Big4 đã tham gia rõ nét hơn vào cuộc đua thu hút tiền gửi dịp cuối năm.

Trước đó, dù chưa tăng lãi suất như các ngân hàng tư nhân, cả 4 “ông lớn” trên liên tục tung ra các chương trình tặng quà cho người gửi tiền.

Lý giải về lãi suất liên ngân hàng và lãi suất huy động tăng cao thời gian gần đây, TS Nguyễn Bá Hùng, Chuyên gia kinh tế trưởng tại Việt Nam của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng nguyên nhân chủ yếu do thanh khoản và theo thông lệ thị trường. Tuy nhiên, tình trạng sụt giảm thanh khoản chỉ diễn ra cục bộ.

"Chỉ những ngân hàng thiếu hụt nguồn vốn mới phải vay trên thị trường liên ngân hàng. Quan điểm của tôi là việc lãi suất tăng hiện nay mang tính cơ cấu. Khi ngân hàng muốn tăng trưởng tín dụng đột biến, họ buộc phải đẩy lãi suất huy động lên để có nguồn vốn cho vay. Ngược lại, nếu có thể phát hành cổ phiếu hoặc huy động trái phiếu thuận lợi hơn, họ sẽ không bị áp lực trong huy động tiền gửi”, ông nói.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 18/12/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3 3,5 5 5 5,3 5,3 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,3 5,3 VIETINBANK 2,4 2,8 3,9 3,9 4,7 4,7 VIETCOMBANK 2,1 2,4 3,5 3,5 5,2 5,2 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,6 4 4,7 4,8 5,4 BAC A BANK 4,55 4,55 6,5 6,5 6,55 6,7 BAOVIETBANK 4,5 4,65 5,85 5,7 6 6,1 BVBANK 4,4 4,7 5,5 5,7 5,8 5,95 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,4 5,1 5,7 5,45 LPBANK 4,5 4,75 6,1 6,1 6,2 6,2 MB 4,5 4,65 5,3 5,3 5,35 5,5 MBV 4,6 4,75 5,7 5,7 6 6 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,5 4,7 5,8 5,8 5,9 6,1 PGBANK 4,75 4,75 6,5 6,5 6,6 6,7 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,6 4,75 5,3 5,5 5,8 6 SAIGONBANK 3,8 4 5 5,1 5,8 6 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 5,85 5,85 5,95 5,95 TPBANK 3,9 4,2 5,1 5,3 5,5 5,7 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,2 6,2 VIB 4 4,75 5,3 5,3 6,5 5,5 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6 6 6 6