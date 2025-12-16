Ba ngân hàng mới gia nhập “cuộc đua” tăng lãi suất huy động gồm Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) và Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank).

Trong đó, LPBank là ngân hàng tăng mạnh nhất, điều chỉnh lãi suất huy động ở toàn bộ các kỳ hạn, từ 1 đến 60 tháng.

Biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ của LPBank cho thấy, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 và 2 tháng tăng mạnh 0,6%/năm, lần lượt được niêm yết mới tại 4,5%/năm và 4,6%/năm.

LPBank trở thành nhà băng tiếp theo niêm yết lãi suất trần 4,75%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng sau khi tăng 0,55%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn này.

Với mức tăng thêm 0,5%/năm, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng được LPBank niêm yết mới tại 6,1%/năm, trở thành một trong số ít các ngân hàng niêm yết lãi suất vượt 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 13-60 tháng của LPBank tăng 0,55%/năm, lên mức 6,2%/năm. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất hiện được ngân hàng này niêm yết.

ABBank cũng là một trong số các ngân hàng vừa tham gia cuộc đua tăng lãi suất huy động, nhưng chỉ điều chỉnh với các kỳ hạn dài.

Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến và tại quầy các kỳ hạn 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng đều được ABBank tăng rất mạnh, thêm 0,8%/năm. Mức tăng này khiến lãi suất ngân hàng trực tuyến các kỳ hạn 36, 48, 60 tháng mới nhất lên đến 6,1%/năm. Cùng kỳ hạn, lãi suất tiết kiệm tại quầy là 6%/năm.

ABBank giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 1-24 tháng, kể cả với lãi suất tiền gửi trực tuyến và tại quầy.

Hiện lãi suất tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ được ABBank niêm yết như sau: Lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 3,1%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,3%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 3,8%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng là 5,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,6%/năm, kỳ hạn 13-18 tháng là 5,4%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 5,3%/năm và cao nhất là 6,1%/năm với kỳ hạn 36-60 tháng.

Với mỗi kỳ hạn tiền gửi tương ứng, ABBank niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy thấp hơn 0,1%/năm so với lãi suất tiết kiệm trực tuyến.

Với việc chỉ tăng lãi suất các kỳ hạn dài, trong khi lãi suất các kỳ hạn còn lại chưa được tăng lần nào kể từ đầu năm 2025, ABBank thuộc nhóm các ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm thấp nhất trong khối các ngân hàng tư nhân hiện nay.

Trong khi đó, Ngân hàng Bảo Việt (BaoViet Bank) cũng vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, với mức tăng đồng loạt 0,2%/năm.

Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến mới nhất do BaoViet Bank niêm yết dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng đã tăng lên 5,85%/năm, kỳ hạn 7-8 tháng là 5,65%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 5,7%/năm.

Lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 12 tháng chính thức cán mốc 6%/năm, trong khi lãi suất các kỳ hạn từ 13-36 tháng được niêm yết mới tại 6,1%/năm. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất do BaoViet Bank niêm yết.

Ngân hàng giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn từ 1-5 tháng, với 4,5%/năm áp dụng cho kỳ hạn 1-2 tháng và 4,65%/năm kỳ hạn 3-5 tháng.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 16/12/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2,6 2,9 4 4 4,7 4,8 VIETINBANK 2,4 2,8 3,9 3,9 4,7 4,7 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,6 4 4,7 4,8 4,8 BAC A BANK 4,55 4,55 6,5 6,5 6,55 6,7 BAOVIETBANK 4,5 4,65 5,85 5,7 6 6,1 BVBANK 4,4 4,7 5,5 5,7 5,8 5,95 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,4 5,1 5,7 5,45 LPBANK 4,5 4,75 6,1 6,1 6,2 6,2 MB 4,5 4,65 5,3 5,3 5,35 5,5 MBV 4,6 4,75 5,7 5,7 6 6 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,5 4,7 5,8 5,8 5,9 6,1 PGBANK 4,75 4,75 6,5 6,5 6,6 6,7 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,6 4,75 5,3 5,5 5,8 6 SAIGONBANK 3,8 4 5 5,1 5,8 6 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 5,85 5,85 5,95 5,95 TPBANK 3,9 4,2 5,1 5,3 5,5 5,7 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,2 6,2 VIB 4 4,75 5,3 5,3 6,5 5,5 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6 6 6 6