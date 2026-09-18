Trong số các nền tảng đầu tư tài chính mới nổi lên gần đây, Công ty Cổ phần Công nghệ tài chính Digilend (Digilend) đầu tháng 9 đã đưa ra lời mời đầu tư 50 triệu đồng với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất cam kết lên đến 10,5%/năm.

Sau đó, Digilend tiếp tục kêu gọi gói đầu tư ưu đãi với lãi suất lên tới 12,5%/năm ngay từ kỳ hạn 1 tháng, với điều kiện số vốn đầu tư từ 50 triệu đồng.

Mức lãi suất này vượt xa lãi suất huy động tại các ngân hàng và được công ty công bố áp dụng từ ngày 11/9 đến 12/10/2026.

Mức lãi suất Digilend đưa ra cũng tăng nhanh. Trong tháng 8, doanh nghiệp này từng chào mức 9,5%/năm cho kỳ hạn 3 tháng.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Digilend do ông Vũ Trung Thành là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người sáng lập. Ông Thành từng giữ vị trí quản lý tại các ngân hàng lớn và công ty chứng khoán.

Doanh nghiệp này thành lập được hơn một năm, có trụ sở chính tại Trung tâm thương mại Chợ Mơ, số 459C phố Bạch Mai.

Digilend tự giới thiệu là nền tảng P2P Lending, kết nối nhu cầu vay vốn và cơ hội đầu tư.

Bên cạnh đó, một nền tảng tài chính khác là Apec Finance, thành viên thuộc Tập đoàn Apec, trụ sở đặt tại tòa nhà Chamvit 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội, cũng vừa thông báo tăng 2,5 điểm phần trăm lãi suất các gói tích lũy ngắn hạn Asaving (1-3 tháng).

Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng lên tới 8%/năm, kỳ hạn 2 tháng 8,5%/năm, kỳ hạn 3 tháng lên tới 9,5%/năm.

Thời gian áp dụng các mức lãi suất trên từ 11/9 đến hết 31/12/2026.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Công nghệ tài chính Finra Capital (Finra Capital), doanh nghiệp được thành lập cách đây hơn 2 năm, cũng đang huy động vốn với mức sinh lời cam kết lớn.

Theo đó, Finra Capital cam kết trả lợi nhuận 11%/năm cho các khoản đầu tư kỳ hạn 6 tháng, 10%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Thậm chí, kỳ hạn 3 tháng cũng có mức lợi nhuận cam kết lên đến 8,5%/năm, trong khi kỳ hạn 9 tháng được hứa hẹn mức lãi suất 8,7%/năm.

Nền tảng đầu tư này yêu cầu khách hàng không rút vốn trước hạn trong bất kỳ trường hợp nào.

Khách hàng có thể đầu tư theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng Finra hoặc trực tiếp tại công ty.

Theo cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, Finra Capital được thành lập ngày 18/6/2024. Trụ sở công ty đặt tại tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Hà Nội.

Sản phẩm trên được các nền tảng tài chính giới thiệu có điểm tương tự sản phẩm tiền gửi ở chỗ nhà đầu tư bỏ vốn trong một khoảng thời gian xác định và nhận mức lợi nhuận được công bố trước. Lợi nhuận được công ty trả hằng tháng hoặc cuối kỳ.

Tuy nhiên, đây là các sản phẩm đầu tư do doanh nghiệp cung cấp, không nên đồng nhất với tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng nếu chưa có căn cứ pháp lý xác định.

Các mức lợi nhuận được chào mời hiện cao hơn đáng kể so với mặt bằng lãi suất tiền gửi niêm yết tại nhiều ngân hàng, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn. Điều này có thể tạo sức hút đối với dòng tiền nhàn rỗi, song cần lưu ý về bản chất sản phẩm, điều kiện rút vốn, cơ chế sử dụng vốn và các rủi ro đi kèm trước khi tham gia.