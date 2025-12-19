Ngân hàng MB vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới với mức tăng thêm 0,2%/năm đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 12 – 60 tháng. Nhà băng này đồng thời tăng mạnh lãi suất chứng chỉ tiền gửi ở các kỳ hạn từ 1 tuần đến 6 tháng.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất của MB, lãi suất các kỳ hạn từ 1 – 11 tháng vẫn được giữ nguyên mức cũ. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ là 4,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,6%/năm, và lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 – 5 tháng là 4,65%/năm.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 – 11 tháng cũng được MB giữ nguyên ở mức 5,3%/năm.

Tuy nhiên, MB vừa tăng thêm lãi suất kỳ hạn 12 tháng từ 5,35% lên 5,55%/năm.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 13 – 18 tháng cũng tăng từ 5,5% lên 5,7%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn dài, từ 24 – 60 tháng đồng loạt tăng từ 6% lên 6,2%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiền gửi cao nhất theo niêm yết của MB đối với tiền gửi trực tuyến.

Tuy nhiên, đây chưa phải là lãi suất huy động cao nhất khi gửi tiết kiệm tại MB bởi nhà băng này niêm yết lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng Priority và khách hàng Private với mức cao nhất lên đến 6,4%/năm.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng Priority là: Kỳ hạn 1 tháng 4,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,6%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng 4,75%/năm, kỳ hạn 6 – 11 tháng 5,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng 5,75%/năm, kỳ hạn 13 – 18 tháng 5,8%/năm, và lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 – 60 tháng lên đến 6,4%/năm.

Đối với lãi suất tiết kiệm trực tuyến dành cho khách hàng Private, MB quy định lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,7%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng 4,75%/năm, kỳ hạn 6 – 11 tháng 5,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng 5,8%/năm, kỳ hạn 13 – 15 tháng 5,9%/năm, kỳ hạn 24 – 60 tháng 6,4%/năm.

Ngay cả lãi suất huy động tại quầy cũng được MB đẩy lên mức cao nhất 6,4%/năm nếu khách hàng gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên và sinh sống tại khu vực miền Trung và miền Nam.

Biểu lãi suất huy động mới nhất dành cho khách hàng theo khu vực địa lý miền Trung và miền Nam, tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 – 2 tháng lần lượt 3,8% và 3,9%/năm; kỳ hạn 3 – 5 tháng 4,2%/năm, kỳ hạn 6 – 11 tháng 4,8%/năm, kỳ hạn 12 – 18 tháng 5,6%/năm, trong khi lãi suất huy động cao nhất áp dụng cho nhóm khách hàng này là 6,4%/năm với kỳ hạn 24 – 60 tháng.

Cũng với khách hàng cá nhân khu vực này, MB niêm yết lãi suất thấp hơn 0,2%/năm so với biểu lãi suất trên nếu số tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, kỳ hạn 1 – 11 tháng; thấp hơn 0,1%/năm với kỳ hạn 12 – 60 tháng.

Không chỉ đẩy mạnh lãi suất tiết kiệm thông thường, MB còn bất ngờ đẩy cao lãi suất chứng chỉ tiền gửi. Theo đó, lãi suất chứng chỉ theo tuần đã tăng vọt lên 5%/năm; lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 1 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng 5,5%/năm.

Lãi suất chứng chỉ tiền gửi cao nhất được MB áp dụng cho kỳ hạn từ 3 – 6 tháng là 5,7%/năm.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 19/12/2025 NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3 3,5 5 5 5,3 5,3 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,3 5,3 VIETINBANK 2,4 2,8 3,9 3,9 4,7 4,7 VIETCOMBANK 2,1 2,4 3,5 3,5 5,2 5,2 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,6 4 4,7 4,8 5,4 BAC A BANK 4,55 4,55 6,5 6,5 6,55 6,7 BAOVIETBANK 4,5 4,65 5,85 5,7 6 6,1 BVBANK 4,4 4,7 5,5 5,7 5,8 5,95 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,4 5,1 5,7 5,45 LPBANK 4,5 4,75 6,1 6,1 6,2 6,2 MB 4,5 4,65 5,3 5,3 5,55 5,7 MBV 4,6 4,75 5,7 5,7 6 6 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,5 4,7 5,8 5,8 5,9 6,1 PGBANK 4,75 4,75 6,5 6,5 6,6 6,7 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,6 4,75 5,3 5,5 5,8 6 SAIGONBANK 3,8 4 5 5,1 5,8 6 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 5,85 5,85 5,95 5,95 TPBANK 3,9 4,2 5,1 5,3 5,5 5,7 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,2 6,2 VIB 4 4,75 5,3 5,3 6,5 5,5 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6 6 6 6