Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về diễn biến thị trường tiền tệ trong tuần 22-26/9, lãi suất liên ngân hàng qua đêm, 1 tuần, 2 tuần lần lượt ở mức 4,57%; 5,63%; 5,79%, tăng tương ứng 0,68%; 1,55%; 0,88% so với tuần trước đó.

Trong tuần, NHNN bơm ròng 29.315 tỷ đồng trên kênh OMO. Cụ thể, thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, NHNN bơm mới 79.814 tỷ đồng (kỳ hạn 7, 14, 28, 91 ngày, lãi suất 4%/năm), trong khi 50.499 tỷ đồng phát hành trước đó đáo hạn.

Với động thái bơm ròng của NHNN, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định lãi suất liên ngân hàng có thể giảm nhẹ trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo thống kê của BVSC, lãi suất huy động đã tăng nhẹ trong tháng 9. Như vậy, lãi suất huy động chung diễn biến theo xu hướng tăng nhẹ kể từ khi chạm đáy vào tháng 5/2024.

Diễn biến lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng đến tháng 9/2025. Nguồn: BVSC.

Trên thị trường lãi suất huy động, dù không chính thức tăng lãi suất nhưng một số ngân hàng, trong đó có ngân hàng Big4, đã tung ra các chương trình ưu đãi lãi suất bằng cách cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền, hoặc tặng mã dự thưởng chương trình bốc thăm trúng thưởng lên đến hàng tỷ đồng khi gửi tiết kiệm.

Hiện VCBNeo là ngân hàng dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 6 tháng.

Theo đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng được VCBNeo niêm yết tại mức 4,35%/năm; kỳ hạn 3-4 tháng là 4,55%/năm và cao nhất là 4,7%/năm với kỳ hạn 5 tháng.

Đối với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm cao nhất thuộc về Ngân hàng Vikki Bank, lên tới 5,8%/năm.

Vikki Bank cũng đang là ngân hàng niêm yết mức lãi suất ngân hàng cao nhất với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 12-36 tháng, lên tới 6,1%/năm.