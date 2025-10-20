Theo thống kê, các ngân hàng đang niêm yết lãi suất huy động từ 6%/năm trở lên là Bac A Bank, HDBank, Vikki Bank... và một số nhà băng niêm yết lãi suất đặc biệt với lãi suất huy động cao nhất lên đến gần 10%/năm.

Cụ thể, Bac A Bank niêm yết lãi suất huy động 6%/năm cho tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, áp dụng cho các kỳ hạn từ 18-36 tháng.

HDBank niêm yết lãi suất tiền gửi 6%/năm cho tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 18 tháng và tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 15 tháng.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến thông thường tại HDBank là 6,1%/năm, kỳ hạn 18 tháng.

Đáng chú ý, Vikki Bank (ngân hàng thuộc hệ sinh thái HDBank) niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 6-11 tháng.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay dành cho số đông khách hàng là 6,2%/năm, cũng do Vikki Bank niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 12 tháng.

Ngoài ra, một số ngân hàng niêm yết lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng VIP gửi số tiền hàng trăm tỷ đồng trở lên.

Trong đó, ABBank niêm yết mức lãi suất ngân hàng cao nhất lên đến 9,65%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3 tháng. Điều kiện là khách hàng phải gửi số tiền từ 1.500 tỷ đồng trở lên.

PVCombank cũng niêm yết lãi suất đặc biệt lên tới 9%/năm, cao hơn lãi suất ngân hàng thông thường cùng kỳ hạn từ 4-4,2%/năm. Điều kiện để được hưởng lãi suất đặc biệt do PVCombank đưa ra là khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 12 hoặc 13 tháng, số tiền gửi lên đến 2.000 tỷ đồng. Đây cũng là ngân hàng ra điều kiện khó đáp ứng nhất hiện nay.

Tại HDBank, lãi suất đặc biệt áp dụng cho tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12 và 13 tháng, lần lượt là 7,7% và 8,1%, cao hơn 2,2%-2,4%/năm so với lãi suất ngân hàng cùng kỳ hạn dành cho khách hàng thông thường. Để được hưởng mức lãi suất tiền gửi như trên, điều kiện là khách hàng cần phải gửi số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

Tại Vikki Bank, lãi suất đặc biệt được niêm yết cho kỳ hạn 13 tháng là 7,8%/năm. Để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng phải gửi số tiền từ 999 tỷ đồng.

Còn tại ACB, lãi suất huy động thông thường kỳ hạn 13 tháng chỉ 4,5%/năm, nhưng nếu khách hàng gửi tiết kiệm với số tiền từ 200 tỷ đồng, lãi suất đặc biệt nhận về là 6%/năm.

Theo thống kê, có 6 ngân hàng tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 10, bao gồm: GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo và HDBank.