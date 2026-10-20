Lãi suất ngân hàng hôm nay, 20/10/2026, ghi nhận nhiều ngân hàng tiếp tục giảm. Mặt bằng lãi suất trên 7%/năm thu hẹp, nhưng một số ngân hàng vẫn duy trì mức cao hơn tại các kỳ hạn hoặc nhóm tiền gửi nhất định.

Thực hiện chỉ đạo mới của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), sau khi LPBank và VietBank giảm lãi suất huy động vào sáng 19/10, một loạt ngân hàng công bố điều chỉnh giảm lãi suất.

Trong nhóm ngân hàng điều chỉnh mới nhất có: BVBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, HDBank, KienlongBank, Nam A Bank, NCB, Sacombank, TPBank, VPBank.

Ngoại trừ Ngân hàng Quốc Dân (NCB), các ngân hàng đều giảm 0,5 điểm phần trăm đối với lãi suất niêm yết ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Riêng NCB giảm tới 0,6 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn từ 6-60 tháng, mức giảm nhiều hơn so với yêu cầu.

Lãi suất huy động niêm yết cao nhất của NCB còn 6,2%/năm với các kỳ hạn dài, từ 30-60 tháng, trong khi lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng chỉ còn 5,6%/năm.

Việc đồng loạt giảm lãi suất khiến mức lãi suất trên 7%/năm không còn duy trì tại một số ngân hàng.

Cụ thể, từ ngày 20/10, OCB giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất niêm yết đối với các kỳ hạn huy động từ 6 tháng trở lên.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất của OCB, lãi suất huy động dành cho tiền gửi dưới 100 triệu đồng như sau: Kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 6%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,3%/năm, kỳ hạn 13-15 tháng là 6%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 6,2%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 6,4%/năm, kỳ hạn 36 tháng là 6,6%/năm.

Nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động sau chỉ đạo của NHNN. Ảnh: Nam Khánh

OCB trả lãi suất tiền gửi theo các mức tiền gửi khác nhau. Lãi suất áp dụng cho tiền gửi từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu và từ 500 triệu đồng trở lên lần lượt cao hơn 0,1 và 0,2 điểm phần trăm so với lãi suất ngân hàng áp dụng cho tiền gửi dưới 100 triệu đồng.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao nhất được OCB niêm yết chỉ còn 6,8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng với số tiền gửi từ 500 triệu đồng.

Tại Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank), lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-36 tháng cũng đồng loạt giảm 0,5 điểm phần trăm từ hôm nay. Theo đó, lãi suất tiết kiệm cao nhất chỉ còn được niêm yết tại 6,6%/năm với kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất các kỳ hạn còn lại được niêm yết từ 6,45-6,55%/năm.

Thậm chí, lãi suất đặc biệt do Bac A Bank niêm yết dành cho khách hàng gửi từ 50 tỷ đồng cũng giảm mạnh từ 7,3%/năm xuống còn 6,8%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, Sacombank sau khi giảm 0,5 điểm lãi suất kỳ hạn 6-36 tháng, lãi suất huy động cao nhất áp dụng cho khách hàng gửi dưới 50 triệu đồng là 6,7%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng.

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cũng điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 đến 24 tháng tiết kiệm thông thường. Lãi suất kỳ hạn 6-7 tháng, 9 tháng, 15-24 tháng được niêm yết tại mức 5,95%/năm. Mức lãi suất cao nhất là 6,05%/năm, áp dụng với kỳ hạn 12 tháng. Trong khi đó lãi suất tiền gửi kỳ hạn 10-11 tháng đối với tiết kiệm thông thường chỉ còn 5,55%/năm.

Với ngân hàng vốn niêm yết lãi suất thấp như KienlongBank, sau khi vừa giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất kỳ hạn 6-60 tháng, lãi suất tiền gửi cao nhất theo niêm yết chỉ còn 5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 6, 8, 12 tháng; trong khi kỳ hạn 13-60 tháng còn từ 4,65-4,85%/năm.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng đã giảm lãi suất nhưng vẫn duy trì mức trên 7%/năm tại một số kỳ hạn hoặc nhóm tiền gửi.

Chẳng hạn, tại VPBank, dù không giảm lãi suất đối với tất cả các kỳ hạn từ 6 tháng, nhưng lãi suất huy động cao nhất áp dụng cho kỳ hạn 18 tháng đã giảm từ 7,9%/năm xuống còn 7,4%/năm. Trong khi đó, Sacombank áp dụng mức 7,3%/năm cho tiền gửi từ 500 triệu đồng ở kỳ hạn 24–36 tháng.

Theo thống kê, tại thời điểm đầu giờ sáng 20/10, một số ngân hàng chưa ghi nhận điều chỉnh giảm lãi suất huy động theo đợt mới, gồm ABBank, ACB, Eximbank, GPBank, MBV, MSB, PGBank, PVcomBank, Saigonbank, SHB, VCBNeo, VIB, Viet A Bank, Vikki Bank, Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV, MB và Techcombank.

Trong nhóm này, ACB, MBV và VCBNeo được ghi nhận niêm yết lãi suất từ 7%/năm ở một số kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.