Trong đợt điều chỉnh này, OCB nâng 0,3%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-4 tháng; tăng 0,15%/năm với kỳ hạn 5 tháng; tăng 0,3%/năm với kỳ hạn 6-15 tháng; tăng 0,4%/năm cho kỳ hạn 18-24 tháng và tăng 0,3%/năm đối với kỳ hạn 36 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng cho khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng vừa được OCB niêm yết, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng lên đến 4,2%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 3-4 tháng là 4,4%/năm và kỳ hạn 5 tháng là 4,65%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng đồng loạt tăng lên 5,3%/năm, kỳ hạn 12-15 tháng là 5,4%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 5,6%/năm, kỳ hạn 21 tháng là 5,7%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 5,8%/năm và kỳ hạn 36 tháng mới nhất là 5,9%/năm.

OCB trả lãi suất tiết kiệm theo phương thức bậc thang đối với tài khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng, từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng và từ 500 triệu đồng trở lên.

So với lãi suất tiền gửi áp dụng cho tài khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng, mức chênh lệch từ 0,05-0,4%/năm tùy từng kỳ hạn.

Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng cho số tiền gửi từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng như sau: Kỳ hạn 1-2 tháng là 4,45%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 5,45%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,55%/năm.

Lãi suất huy động kỳ hạn 13-36 tháng được OCB đồng loạt niêm yết tại mức 6%/năm, qua đó trở thành một trong số ít ngân hàng niêm yết mức lãi suất này cho tiền gửi kỳ hạn dưới 18 tháng.

Đối với tài khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng được OCB niêm yết tại 4,5%/năm, kỳ hạn 3, 4, 5 tháng lần lượt được niêm yết tại 4,55%, 4,65% và 4,75%/năm.

Như vậy, cùng với Techcombank, MBV, Nam A Bank, VIB, và Bac A Bank, OCB là một trong số các ngân hàng niêm yết mức lãi suất trần 4,75%/năm cho tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng.

Lãi suất 5,5%/năm được OCB niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng với số tiền gửi từ 500 triệu đồng, trong khi kỳ hạn 12 tháng có lãi suất mới là 5,6%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết của OCB lên đến 6,2%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 13-36 tháng với số tiền gửi từ 500 triệu đồng.

Đáng chú ý, OCB ưu đãi lãi suất cho tiền gửi tại quầy với mức lãi suất lên đến 6,1%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và 6,2%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng - nằm trong nhóm lãi suất tại quầy cao nhất thị trường hiện nay.