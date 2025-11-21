Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) vừa tăng lãi suất huy động, nâng tổng số ngân hàng thương mại trong nước tăng lãi suất kể từ đầu tháng 11 lên 20 ngân hàng.

Với Techcombank, đây là lần tăng lãi suất thứ hai liên tiếp trong tháng sau khi tăng từ 0,3-0,4%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-36 tháng cách đây ít hôm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất của Techcombank, lãi suất huy động kỳ hạn 4-5 tháng vừa tăng thêm 0,3%/năm lên 4,65%/năm; kỳ hạn 6 tháng tăng thêm 0,2%/năm lên 5,65%/năm. Đây cũng là mức tăng đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 7-11 tháng khi lãi suất các kỳ hạn này đồng loạt được niêm yết tại 5,15%/năm.

Techcombank giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn còn lại.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng là 3,95%/năm, kỳ hạn 3 tháng tiếp tục được neo tại mức lãi suất trần 4,75%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,75%/năm và kỳ hạn từ 13-36 tháng giữ nguyên tại 5,25%/năm.

Như nhiều ngân hàng khác, Techcombank còn tặng thêm lãi suất cho người gửi tiền, nâng mức lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,4%/năm, áp dụng cho khách hàng đủ điều kiện và đặc quyền hội viên.

Nhà băng này cộng thêm lãi suất 0,5%/năm cho khoản tiền gửi đầu tiên (kỳ hạn 3, 6 hoặc 12 tháng), áp dụng với sản phẩm tiết kiệm tại quầy và trực tuyến từ 20/11. Theo đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng có thể lên đến 6,15%/năm và kỳ hạn 12 tháng lên tới 6,25%/năm.

Ngoài Techcombank, Ngân hàng VCBNeo cũng vừa gia nhập cuộc đua, qua đó đẩy lãi suất cao nhất tại nhà băng này lên đến 6,2%/năm với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng và từ 12-60 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất của VCBNeo, lãi suất kỳ hạn 6 tháng tăng 0,3%/năm lên 6,2%/năm từ hôm nay (21/11). VCBNeo trở thành ngân hàng thứ ba sau Bac A Bank và Vikki Bank niêm yết lãi suất huy động vượt ngưỡng 6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Lãi suất ngân hàng các kỳ hạn từ 12-60 tháng cũng đồng loạt tăng thêm 0,4%/năm, lên 6,2%/năm.

VCBNeo giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn còn lại: Kỳ hạn 1-2 tháng là 4,35%/năm, kỳ hạn 3-4 tháng là 4,55%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 7 tháng là 5,6%/năm, kỳ hạn 8 tháng là 5,4%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 5,45%/năm.

Mức tăng lãi suất tương tự cũng được VCBNeo áp dụng với biểu lãi suất huy động tại quầy: Kỳ hạn 1-2 tháng là 4,15%/năm, kỳ hạn 3-4 tháng là 4,35%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 6 tháng và 12-60 tháng là 5,8%/năm, kỳ hạn 7 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 8-11 tháng là 5,25%/năm.

Với việc VCBNeo và Techcombank vừa điều chỉnh lãi suất huy động, đã có 20 ngân hàng chính thức tăng lãi suất huy động trong tháng 11 gồm: Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank, NCB, VIB, TPBank, OCB, VCBNeo.

Trong đó, Techcombank là ngân hàng có hai lần tăng lãi suất tiền gửi kể từ đầu tháng.