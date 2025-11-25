Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) mới đây đã tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 tháng đến 60 tháng. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong tháng 11 nhà băng này tăng lãi suất huy động.

Cụ thể, LPBank tăng lãi suất huy động 0,3%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng, tăng 0,25%/năm với kỳ hạn 12 tháng và tăng 0,15%/năm với kỳ hạn 13-60 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất do LPBank niêm yết, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng được giữ nguyên ở mức 3,9%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4%/năm và kỳ hạn 3-5 tháng là 4,2%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng đồng loạt tăng lên 5,6%/năm, kỳ hạn từ 12-60 tháng được đồng loạt niêm yết ở mức 5,65%/năm.

Với mức lãi suất niêm yết như trên, gửi tiết kiệm trực tuyến 100 triệu đồng và lĩnh lãi cuối kỳ, số tiền lãi nhận được theo từng kỳ hạn như sau: Kỳ hạn 1 tháng là 320.548 đồng; kỳ hạn 2 tháng là 668.493 đồng; kỳ hạn 3 tháng là 1.058.630 đồng; kỳ hạn 4 tháng là 1.380.822 đồng và kỳ hạn 5 tháng là 1.737.534 đồng.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm nhận về sau 6 tháng sẽ là 2.776.986 đồng; 7 tháng là 3.252.603 đồng; 8 tháng là 3.712.877 đồng.

Cũng với số tiền gửi 100 triệu đồng, tiền lãi nhận về là 4.188.493 đồng nếu khách hàng chọn kỳ hạn 9 tháng. Số tiền lãi sẽ tăng lên 5.650.000 đồng với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng và 7.074.110 đồng với kỳ hạn 15 tháng.

Lãi suất nhận về khi gửi tiết kiệm kỳ hạn 18 tháng là 8.451.781 đồng, trong khi kỳ hạn 24 tháng là 11.300.000 đồng, kỳ hạn 36 tháng 16.965.479 đồng và kỳ hạn 60 tháng lên đến 28.265.479 đồng.

Tuy nhiên, lãi suất thực tế có thể còn cao hơn bởi hiện nay các điểm giao dịch Tiết kiệm Bưu điện thuộc LPBank đều đang mời chào khách hàng gửi tiền với lãi suất tiết kiệm cao nhất lên đến 6,1%/năm.

Trước đó, LPBank cũng tăng lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 1-60 tháng, với mức tăng 0,3%/năm áp dụng cho kỳ hạn 1-5 tháng, tăng 0,2%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng và tăng 0,1%/năm các kỳ hạn từ 18-60 tháng.

Theo thống kê, từ đầu tháng 11 đã có 20 ngân hàng tăng lãi suất gồm: Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank, NCB, VIB, TPBank, OCB và VCBNeo.

Trong đó, Techcombank, VPBank và LPBank là những ngân hàng đã tăng lãi suất lần thứ hai trong tháng.