Cuộc đua huy động vốn của các ngân hàng để phục vụ nhu cầu tín dụng dịp cuối năm cho doanh nghiệp chưa bao giờ nóng như thời điểm hiện tại. Các ngân hàng lớn cũng không đứng ngoài cuộc.

'Ông lớn' cũng tham gia cuộc đua

Vietcombank vừa mời báo giá quảng cáo trên màn hình lớn LCD tại sảnh chờ thang máy các tòa nhà, chung cư tại khu vực miền Bắc cho chương trình Huy động vốn giai đoạn 2. Cụ thể, ngân hàng này cần tới 4.284 màn hình LCD để phát quảng cáo, thời lượng phát sóng 10 giây/lần, vòng lặp quảng cáo tối thiểu 60 lần/ngày. Việc phát quảng cáo diễn ra trong vòng hai tuần, bắt đầu từ 1/12.

Do không thể trực tiếp tăng lãi suất huy động bởi nhiệm vụ “kìm chân” lãi suất, “anh cả” nhóm Big4 mới đây đã tung ra chương trình ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiền từ ngày 17/11/2025 đến 16/01/2026.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng, với số tiền tối thiểu 30 triệu đồng, sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số.

Vietcombank còn triển khai chương trình tặng điểm Loyalty từ 12/11/2025 đến 31/12/2025 cho người gửi tiền. Điểm thưởng được sử dụng để đổi các loại quà tặng, voucher hoặc ưu đãi trên ứng dụng VCB Digibank.

Agribank cũng không đứng ngoài cuộc khi công bố trao hơn 3.300 giải thưởng cho người gửi tiết kiệm từ ngày 10/11 đến 31/12/2025. Trong đó, giải đặc biệt là sổ tiết kiệm trị giá lên tới 1 tỷ đồng.

Những người gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 tháng sẽ được nhận 1 mã dự thưởng với số tiền gửi tương ứng 8, 10, 15 triệu đồng.

Một ngân hàng Big4 khác là VietinBank, từ 13/10/2025 đến 31/12/2025, khách hàng gửi từ 200 triệu đồng có thể nhận quà tặng đến 800.000 đồng.

Khách hàng mở mới hoặc tái tục tiết kiệm từ 1 triệu đồng, kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên, ngoài ưu đãi lãi suất khi gửi tiền online còn được nhân đôi số điểm Loyalty.

Các ngân hàng thuộc nhóm Big4 cũng chạy đua huy động vốn. Ảnh: Nam Khánh

Còn tại Techcombank, bên cạnh việc tăng lãi suất huy động hai lần liên tiếp từ đầu tháng 11, ngân hàng còn tặng thêm lãi suất cho người gửi tiền, nâng mức lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,4%/năm, áp dụng cho khách hàng đủ điều kiện và đặc quyền hội viên.

Techcombank cộng thêm lãi suất 1%/năm cho khoản tiền gửi đầu tiên (kỳ hạn 3, 6 hoặc 12 tháng), áp dụng từ 20/11. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng có thể lên đến 6,65%/năm và kỳ hạn 12 tháng lên tới 6,75%/năm.

Không chỉ với lãi suất tiết kiệm thông thường, từ 17/11, Techcombank phát hành chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc từ 10 triệu đồng với lợi suất cao nhất 5,1%/năm trong 3 tháng, 5%/năm từ 1 đến dưới 3 tháng, và 4,4%/năm nhưng cần nắm giữ từ 15 ngày đến dưới 1 tháng.

Với HDBank, từ 6/11/2025-28/2/2026, khi gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng khách hàng sẽ được cấp mã số dự thưởng để tham gia 4 kỳ quay số, giải đặc biệt lên đến 3 tỷ đồng và hàng nghìn giải thưởng khác.

Còn SHB thông báo lãi suất tiền gửi tại quầy cao nhất lên đến 6,8%/năm. Chưa kể, lãi suất tiền gửi trực tuyến sẽ được cộng thêm 1,1%/năm so với niêm yết, tức lãi suất tiền gửi cao nhất có thể lên đến 6,9%/năm.

Dồn dập ưu đãi từ ngân hàng nhỏ

Không chỉ các ngân hàng quốc doanh, nhóm tư nhân cũng vào cuộc mạnh mẽ. Vikki Bank là ngân hàng tích cực nhất trong việc mời gọi khách hàng gửi tiền với các chương trình livestream trên fanpage mỗi tối.

Bên cạnh lãi suất ngân hàng cao nhất lên đến 6,4%/năm theo niêm yết, Vikki Bank còn quay số mỗi ngày để tìm ra khách hàng gửi tiền may mắn nhận 1 chỉ vàng. Giải đặc biệt vào cuối kỳ lên đến 10 lượng vàng SJC cho người may mắn nhất.

Tại MBV, từ 17/11/2025-28/2/2026, khách hàng gửi tiết kiệm có cơ hội nhận được các giải thưởng giá trị như: xe ô tô VinFast VF8, VF3, xe máy điện VinFast Feliz Lite, chuyến du lịch Đài Loan (Trung Quốc), hoặc quà tặng 5 triệu đồng nạp vào thẻ MBV.

Trong số những ngân hàng tích cực nhất trong cuộc đua huy động tiền gửi phải kể đến BVBank. Nhà băng này vừa công bố lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 1 tháng lên đến 4,75%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 6,6%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,8%/năm và lên đến 6,9%/năm cho kỳ hạn 15 tháng.

Từ 18/6/2025-31/12/2025, BVBank cũng tặng thêm lãi suất khi gửi tiết kiệm theo nhóm từ 2-5 khách hàng (gia đình, bạn bè, đồng nghiệp...). Cụ thể, tặng thêm lãi suất 0,2%/năm cho số tiền gửi của nhóm từ 200 đến dưới 500 triệu đồng, 0,3%/năm cho số tiền gửi của nhóm từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng và 0,4%/năm cho số tiền gửi của nhóm từ 1 tỷ đồng trở lên.

BVBank còn thông báo phát hành chứng chỉ tiền gửi (tối thiểu 10 triệu đồng) từ 24/10-31/12, lãi suất cao nhất lên đến 6,3%/năm với kỳ hạn 15 tháng, 6,2%/năm với kỳ hạn 12 tháng, 6,1%/năm kỳ hạn 9 tháng, và lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

NCB công bố tặng thêm tới 1,4% lãi suất dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ cuối tháng 10. Qua đó, lãi suất huy động cao nhất tại NCB lên đến 7,1%/năm, cao nhất thị trường hiện nay.

Trong số các ngân hàng đang chạy đua huy động tiền gửi, từ nay đến 9/1/2026, khách hàng của Nam A Bank sẽ được nhận mã số dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng với giải đặc biệt là 1 xe ô tô Honda CR-V trị giá 1,3 tỷ đồng cùng hàng loạt quà tặng và voucher.

Còn VietBank công bố từ 3/9-31/12, khách hàng gửi tiết kiệm sẽ nhận được mã dự thưởng với nhiều quà tặng, trong đó có cả kim cương trị giá 500 triệu đồng.