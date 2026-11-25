Lãi suất ngân hàng hôm nay, 25/11/2026, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới với mức giảm lãi suất từ 0,1-0,2 điểm phần trăm ở một số kỳ hạn chính ở các sản phẩm tiền gửi khác nhau.

Theo biểu lãi suất ngân hàng vừa cập nhật, LPBank giảm lãi suất huy động 0,1 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 7 đến 11 tháng và kỳ hạn 15-16 tháng. Việc thay đổi này diễn ra với sản phẩm tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm trực tuyến.

Cùng với đó, lãi suất tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng ưu tiên cũng được LPBank điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm cho các kỳ hạn từ 7 đến 11 tháng, đồng thời giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 15-16 tháng.

Với mức giảm lãi suất như trên, lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân như sau: Kỳ hạn 1 tháng 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,5%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng 4,55%/năm, kỳ hạn 6 tháng 6,5%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng được niêm yết mức lãi suất mới 6,3%/năm.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng vẫn được giữ nguyên 6,7%/năm, đồng thời cũng là mức lãi suất tiền gửi cao nhất theo niêm yết của nhà băng này. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13 tháng cũng được giữ nguyên tại 6,55%/năm.

Với mức giảm 0,1 điểm phần trăm, lãi suất tiết kiệm mới áp dụng cho các kỳ hạn 15 và 16 tháng là 6,45%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 18 tháng vẫn là 6,55%/năm, kỳ hạn 24-25 tháng 6,7%/năm, kỳ hạn 36 tháng 5,6%/năm, kỳ hạn 48-60 tháng 5,2%/năm.

Đối với sản phẩm tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất huy động được LPBank niêm yết mới như sau: Kỳ hạn 1 tháng 4%/năm, kỳ hạn 2-3 tháng 4,2%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng 4,4%/năm, kỳ hạn 6 tháng 5,9%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng 5,7%/năm, kỳ hạn 12 tháng 6,1%/năm, kỳ hạn 13-16 tháng 6%/năm, kỳ hạn 18 tháng 6,3%/năm, kỳ hạn 24-25 tháng 6,3%/năm, kỳ hạn 36 tháng 5,6%/năm, kỳ hạn 48-60 tháng 5,2%/năm.

Cũng với sản phẩm tiết kiệm tại quầy, sau khi điều chỉnh giảm 0,1-0,2 điểm phần trăm lãi suất dành cho khách hàng ưu tiên, lãi suất huy động cao nhất dành cho khách hàng ưu tiên được niêm yết cho khách hàng hội viên hạng Diamond.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng 4,2%/năm, kỳ hạn 2-3 tháng 4,4%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng 4,6%/năm, kỳ hạn 6 tháng 6,1%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng 5,9%/năm, kỳ hạn 12 tháng 6,3%/năm, kỳ hạn 13-16 tháng 6,2%/năm, kỳ hạn 18 tháng 6,3%/năm, kỳ hạn 24-25 tháng 6,5%/năm, kỳ hạn 36 tháng 5,8%/năm.

LPBank là ngân hàng tiếp theo giảm lãi suất huy động trong tháng 11, cùng với VPBank, TPBank, OCB, Techcombank, Eximbank, BIDV.