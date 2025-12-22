Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất do Ngân hàng OCB cập nhật, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-5 tháng tại nhà băng này ở mức trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đây là mức lãi suất được OCB áp dụng cho mọi mức tiền gửi khác nhau.

Với tiền gửi kỳ hạn 6-36 tháng, lãi suất tiền gửi được OCB quy định theo 3 mức tiền gửi khác nhau: Dưới 100 triệu đồng, từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng và từ 500 triệu đồng trở lên. Lãi suất tiền gửi áp dụng cho mỗi mức tiền gửi chênh nhau 0,1%/năm so với mức liền kề.

Đáng chú ý, không chỉ đẩy lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng lên mức trần theo quy định, OCB còn niêm yết mới tất cả các kỳ hạn 6-36 tháng trên 6%/năm sau khi đồng loạt tăng 0,5%/năm lãi suất các kỳ hạn này so với mức trước đó.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ, tài khoản tiết kiệm dưới 100 triệu đồng được niêm yết như sau: Kỳ hạn 6-11 tháng là 6,2%/năm, kỳ hạn 12-15 tháng là 6,3%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 6,5%/năm, kỳ hạn 21 tháng là 6,6%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 6,7%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 6,9%/năm.

Lãi suất huy động trực tuyến dành cho tài khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng và từ 500 triệu đồng trở lên lần lượt cao hơn 0,1% và 0,2%/năm so với biểu lãi suất trên.

Tương ứng, lãi suất huy động trực tuyến cao nhất theo niêm yết của OCB lên đến 7,1%/năm nếu khách hàng gửi từ 500 triệu đồng, kỳ hạn 36 tháng.

Với số tiền này, ngay cả gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 tháng cũng được OCB trả lãi suất lên tới 7%/năm.

Đây là lần thứ hai trong tháng 12 OCB tăng lãi suất huy động.

VPBank cũng đã đẩy lãi suất huy động kỳ hạn ngắn 1-5 tháng lên mức lãi suất trần 4,75%/năm từ lâu, đồng thời là một trong số ít ngân hàng tăng lãi suất huy động lên 6%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng.

Ngân hàng này tiếp tục tăng lãi suất 0,2%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 6-7 tháng. Theo đó, lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết là 6,2%/năm được niêm yết cho hai kỳ hạn này.

Lãi suất ngân hàng các kỳ hạn từ 8-36 tháng vẫn được VPBank giữ nguyên 6%/năm.

Một “ông lớn” khác trong khối các ngân hàng tư nhân là Techcombank, dù không tăng lãi suất huy động nhưng vẫn duy trì chính sách cộng thêm lãi suất 1%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3, 6, 12 tháng.

Do đó, lãi suất tiền gửi thực tế tại Techcombank là 4,75%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 3 tháng, 6,85%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, và lãi suất tiền gửi cao nhất lên đến 6,95%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 22/12/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3 3,5 5 5 5,3 5,3 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,3 5,3 VIETINBANK 2,4 2,8 3,9 3,9 4,7 4,7 VIETCOMBANK 2,1 2,4 3,5 3,5 5,2 5,2 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,6 4 4,7 4,8 5,4 BAC A BANK 4,55 4,55 6,5 6,5 6,55 6,7 BAOVIETBANK 4,5 4,65 5,85 5,7 6 6,1 BVBANK 4,4 4,7 5,5 5,7 5,8 5,95 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,4 5,1 5,7 5,45 LPBANK 4,5 4,75 6,1 6,1 6,2 6,2 MB 4,5 4,65 5,3 5,3 5,55 5,7 MBV 4,6 4,75 5,7 5,7 6 6 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,4 6,6 PGBANK 4,75 4,75 6,5 6,5 6,6 6,7 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,6 4,75 5,3 5,5 5,8 6 SAIGONBANK 3,8 4 5 5,1 5,8 6 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 5,85 5,85 5,95 5,95 TPBANK 3,9 4,2 5,1 5,3 5,5 5,7 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,2 6,2 VIB 4 4,75 5,3 5,3 6,2 5,5 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6,2 6 6 6